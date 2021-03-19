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加國商人史佩弗間諜案開庭　陸外交部：有關國家秘密不公開審理

▲加國商人史佩弗（Michael Spavor）疑似乘坐法院車輛進入法庭受審。（圖／路透）

▲加國商人史佩弗（Michael Spavor）疑似乘坐這部法院車輛進入法庭受審。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

加國商人史佩弗（Michael Spavor）間諜案今（19）日在遼寧省丹東市中級人民法院開庭審理。史佩弗家屬曾在開庭前呼籲大陸政府放人，加拿大官員要求列席聽審也遭拒。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，有關國家秘密的案件不公開審理，在相互尊重和照顧彼此關切的前提下，將依疫情防控，依法處理領事探視問題。

▲層層警力戒護下，丹東市中級人民法院開庭審理加國商人史佩弗間諜案。（圖／路透）

▲層層警力戒護下，丹東市中級人民法院開庭審理加國商人史佩弗間諜案。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，因案件涉及國家秘密，遼寧省丹東市中級人民法院依法對加拿大籍被告人邁克爾·斯帕弗（史佩弗）為境外刺探、非法提供國家秘密案，不公開開庭進行了審理。邁克爾·斯帕弗及其辯護律師到庭參加訴訟。丹東市中級人民法院將依法擇期宣判。

據了解，史佩弗和前加國外交官康明凱（Michael Kovrig）被控刺探國家秘密及情報於2018年12月被捕，外界認為是大陸政府為報復華為財務長孟晚舟應美國引渡令而被拘留所做出的反擊。史佩弗案開庭後，康明凱也將於22日受審。

▲加國商人史佩弗（Michael Spavor）間諜案於丹東市中級人民法院開庭審理。（圖／路透）

▲加國商人史佩弗（Michael Spavor）間諜案於丹東市中級人民法院開庭審理。（圖／路透）

面對外界質疑，趙立堅指出，中國司法主權不容干涉，司法機關依法獨立辦案，並充分保障了有關人員的各項合法權利，「中方一貫按照《維也納領事關係公約》、《中加領事協定》和中國有關法律法規處理，包括領事通報在內的有關事宜。」

趙立堅強調，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第188條和最高人民法院關於適用《中華人民共和國刑事訴訟法》解釋第222條，有關國家秘密的案件不公開審理，「在相互尊重和照顧彼此關切的前提下，中方主管部門將繼續根據疫情防控形勢，依法處理有關人員的領事探視問題。」
 

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