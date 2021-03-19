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咖啡香結合藝術！城市最美型的辦公空間　圓窗巧思化身打卡亮點

空間設計｜創喜設計 整理撰文｜杜玉婷

（圖/創喜設計）

（圖/創喜設計）

一推窗，光自引入；再轉瞬，月中景乍現；後踏入，前衛與質樸交錯而出專屬日式時尚的空間溫度！座落於民生社區的「LA PLACE by Centred」，以新型態多功能格局結合咖啡廳、藝術展演與共享辦公空間，在溫潤木感、極簡俐落、特殊手刷的交鋒激盪下，為城市形塑出一處可以暫歇、沉澱、思考的留白角落，隨處可見的盡是寫意美景。

（圖/創喜設計）

咖啡香結合藝術 更是美型辦公空間

有時候計畫改不上變化，意料之外的美麗結果更令人驚艷！當開店進度被疫情打亂，業主開始思考原空間的升級利用，也面對許多人遠距辦公需求，委託給創喜設計團隊的是難度加倍的多功能複合規劃，有咖啡香、藝術展演平台、共享辦公區、打卡亮點，還必須兼具前衛極簡與精緻質感，甚至保留民生社區老房子味道，一向擅長改造老宅的龐甄嬉設計總監，採取日式木質為主調，以此延伸而出的簡約、手感、溫潤、質樸，乃至時尚，被完美融合，身處台北最美社區的「LA PLACE by Centred」將能感受置身國外咖啡廳濃濃氣息。

（圖/創喜設計）

半開窗橫向視覺作為門面形象，可折疊開收的白框玻璃半窗＋木質吧台打破室內外界線，不僅提升視覺精采度，也開啟一份悠然愜意氛圍。門面左側是整片落地窗，映襯在玻璃上的是室內特意佈置的造型桌几區，刻意留白的角落同樣也是藝術展演場域，手刷拿鐵漸層色與白鑽地板塗料交織出一派純粹卻深富底蘊的乾淨背景，空間前半段咖啡廳區，因漸層手刷、現場燈光、溫潤木皮與自然光照的和諧交融，為城市保有一份安然寧靜。

（圖/創喜設計）

（圖/創喜設計）

手刷漸層 圓窗巧思化身打卡亮點

推開落地窗門，右望一道手批水泥牆屏風上，挖空圓窗與後方半窗座位區形成具景深的意象端景，透過圓洞彷彿一窺月中景，在咖啡廳都需要網美打卡牆做亮點的時代，龐甄嬉總監以更巧妙的立體意境、室外引光、流動線性，自然生成一幅絕美構圖。空間中段的成排座位區與做餐吧台，則是擁有橫向木紋軸線天花、Cafe x milk漸層手刷牆與質感逼真的耐磨仿木紋塑膠地磚的精心鋪陳，加之經過整理刷白、保留老房子原味的天頂縱走管線引導，最能細細品味咖啡香醇所帶來的舒心自在。空間後段留給共享辦公空間，不僅提升原屋坪數高效使用，在後疫情時代，一個舒服方便的工作角落，著實符合都市人不同型態公務需求，街角咖啡廳就是完美便利的辦公場域。

（圖/創喜設計）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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