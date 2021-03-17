狼舅公同床性侵6歲幼女50次　媽媽洗澡赫然發現女兒長菜花

▲狼舅公性侵幼女，導致她得菜花。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市曾姓男子，不顧自己身為舅公，竟利用2017年間與當時年僅6歲的姪孫女小佳（化名）同床共眠的機會，性侵小佳多達50次，直到小佳的母親幫忙洗澡時，赫然發現女兒下體竟然長出菜花，才揭發狼舅公的惡行。一審將曾男重判10年2月，案經上訴，高院二審17日駁回上訴，維持10年2月的重刑。可上訴。

判決指出，本案發生於2017年10月起，當時6歲多的小佳剛進小學，與曾姓舅公同床共眠。沒想到狼舅公竟趁這時伸出狼爪，在2017年10月到隔年4月間，多次利用機會硬上小佳，總計次數達到20次。2018年4月間狼舅公搬出住處，他發覺機會變少，竟變本加厲，趁著完全搬離前的機會，在當年7月 24日前，更密集的性侵小佳，總計3個月內性侵達到30次。

狼舅公還恫嚇小佳不能說出，「連爸爸媽媽、老師、妹妹都不行講，如果別人知道，妳爸媽會被關，妳也會被帶走，永遠看不到爸爸、媽媽。」小佳新生恐懼，並未說出，直到7月底，母親幫小佳洗澡時，赫然發現女兒下體竟然長出菜花，逼問之下，才揭發舅公的惡行。舅公因此遭提起公訴。

法院審理時，舅公否認性侵，辯稱自己沒有菜花。但一審法院調查後，發現菜花是因感染HPV病毒所引起，感染者即使沒任何症狀，仍有機會把病毒傳染給他人；甚至連檢驗HPV病毒為陰性的男子，也有可能帶有病毒，傳染給他人。一審法院因此認定舅公有罪，重判10年2月。

案經上訴，二審高等法院審理後，仍認定舅公有罪，性侵多達50次。考量舅公二審時仍否認犯罪，但高院經綜合考量全案卷證，認原判決認事用法，並無違誤，各罪量刑亦稱妥適，舅公上訴否認犯罪為無理由，高院因此駁回上訴，仍重判有期徒刑10年2月。可上訴。