回郵索書！李永然律師教你買賣成屋不踩雷

▲不動產買賣金額大，萬一發生糾紛，不但住得不安心，處理起來更是費心。（圖／視覺中國）

記者王淑君／綜合報導

近來房市買氣持續熱絡，購屋糾紛也隨之增多。根據內政部統計，民國109年的購屋糾紛高達1,932件，其中以訂金返還、廣告不實、違章違規使用、隱瞞重要交易資訊等最為常見。

不動產買賣金額大，萬一發生糾紛，不但住得不安心，處理起來更是費心。要避免房地產買賣糾紛，李永然律師提出以下6點建議：1.運用契約審閱權；2.明白定金的意義；3.明白「要約書」與「斡旋金」的運用；4.要求仲介公司人員提供「不動產說明書」並解說；5.掌握廣告資訊；6.注意《公寓大廈管理條例》的規定。

而房屋仲介公司是現今買賣房子的媒婆，多數人由其「居間」完成買賣，但不論買方或賣方，與房屋仲介公司打交道時，一定要注意相關的法律規定，才能保障自身權益。對此，李永然律師也提出3點注意事項：1.認識《不動產經紀業管理條例》；2.買方一定要了解「要約書」及「斡旋金」；3.要清楚仲介公司的經營形態。

為此，李永然律師特別邀集陳淑芬律師、吳任偉律師、李廷鈞地政士共同執筆完成《成屋買賣與仲介糾紛解決法律手冊》，內容以解決成屋買賣及仲介糾紛為主軸，提醒讀者如何解決及避免房地產買賣糾紛。

手冊分為兩大篇章：成屋買賣篇、房屋仲介篇。其中，成屋買賣篇的內容有：不要配合他方簽立不同金額的「私契」；買房之前需要調查的資料；使用建築物應符合使用執照上所載的用途；如何避免買到沒有基地產權的合法建物或即將遭拆除的違章建築；買賣停車位的法律須知；只有地上權的房子可以買嗎；買「現況交屋」的成屋後發現漏水及買到瑕疵屋的處理等等。最後，更整理出六大常見的購屋爭議及解決之道。

而房屋仲介篇中，包含房屋託售時，受託人的義務；如何與房屋仲介公司交涉；仲介公司廣告不實時該如何主張權利等等。同時，也提供不動產委託銷售契約書範本參考。

欲索取《成屋買賣與仲介糾紛解決法律手冊》，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上者請參考永然文化網站！

▼李永然律師邀集事務所內律師及地政士完成《成屋買賣與仲介糾紛解決法律手冊》，歡迎回郵索書。（圖／永然文化出版提供）