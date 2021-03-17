【廣編】兒童繪畫比賽56年　利百代推動台灣兒童美學無限潛能

圖文／利百代提供

一年一度的利百代繪畫比賽正式開跑了，連續56年持續前行的兒童繪畫比賽，今年【2021第18屆利百代之星繪畫比賽】主題線稿，特以「繪眼看世界」為主題。透過孩子純真的心靈之窗，大膽的自由創作，從兒童的作品中，窺見孩子們無限的可能，讓大人們了解孩子的創造力，更能增進親子學習的空間。利百代誠摯的邀請熱愛繪畫的小朋友們，一起再報名今年【2021第18屆利百代之星繪畫比賽】，報名詳情請上活動網站查詢： https://reurl.cc/a5xoN4

利百代是台灣第一家綜合文具廠，提供台灣製造的文具品質及優質使用環境。

自民國54年開始，更致力推動兒童繪畫比賽及各項藝文推展，讓小朋友使用文具的同時，能結合活動，更認識文具的魅力。

利百代在台成立70餘年，持續致力於提供安全、環保、機能及創新的商品，除提供兒童藝術創作空間，更希望促進優質快樂的人文發展，秉持永續經營，善盡社會的責任。

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連續56年持續前行的兒童繪畫比賽，秉持推動台灣兒童美學無限潛能精神，今年利百代一樣誠摯的邀請熱愛繪畫的小朋友們，一起報名【2021第18屆利百代之星繪畫比賽】，報名詳情請上活動網站查詢：https://reurl.cc/a5xoN4