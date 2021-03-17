英文最高55分！女兒求買Switch「奇蹟出現了」　老爸驚：根本騙局

▲考90分以上，就可以累積買Switch的經費。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名馮姓父親看女兒英文成績一直未有起色，於是上個月答應她，以Switch作為最終獎勵，只要分數超過90分就能積分；沒想到從那天開始，孩子成績突飛猛進，至今90分以上成為常態表現，讓他不禁懷疑，「根本是一場刻意的騙局！」

馮爸爸在爆怨公社提到，為了鼓勵大女兒，讓她在英文成績上有顯著的進步，上個月答應她，每次學校英文考試只要能過90分，都可以請款50塊錢，作為購買Switch的經費，「不管大考、小考、隨堂考，有單有據有分數的都算數，這下好了...從那天開始，小孩29-55的死亡分數，立刻變成沒低於90分的常態表現。」

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不僅如此，女兒連請款積分表都做好，還神不知鬼不覺的放到他面前，馮爸爸直呼，「3月16日，她們已自動小計換了記憶貼，黏在存錢筒上結帳一次，多2元是幫我做家事或搥背+morning call的服務費，我也不太清楚，總共402元，日期、金額、時間、總額一樣都不少，我敢說只要我一聲令下，考試成績原稿就會一疊放在我面前，隨時可以和我對照查驗，或者和她媽媽照會。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲）

思及此，他震驚表示，「我開始覺得，這根本是一場刻意的騙局，一個來自小孩坑殺爸爸的陷阱。絕對別小看小孩的智慧，她們只是在等Switch買單的日子來臨。兩小孩後來又跑來和我喬，其他課目也可以一樣，90分以上拿Switch獎勵金嗎？孩子，妳們真當爸爸是頭肥羊在宰？」

po文一出，大票網友紛紛留言，「我女兒原本是很拖拉的個性，自從約好寫完功課吃晚飯後，有多的時間可以玩電動，從此之後回家縮短寫作業跟吃飯時間，就為了玩」、「金錢誘惑還有效就要偷笑了」、「如果以後成績都是這樣，這筆錢我絕對會投資」、「不錯！你的小孩終於找到坑你錢的目標了」、「遊戲都買美版的，讓英文發揮到極致」、「棒子跟蘿蔔理論永遠有效」、「我兒子都是拿成績換旅遊住五星飯店一次」。