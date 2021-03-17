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我轉讓200萬劑AZ疫苗給巴拉圭？　陳時中：沒有這樣的本錢

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／ 資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中上週在立院表示，3月3日來台的11.7萬劑AZ新冠疫苗，將於17日完成封緘檢驗，今（17）日就是到期日，被問及進度如何，陳時中表示，今天應該會有結果。另被問到我國轉讓200萬劑AZ疫苗給巴拉圭一事？他表示，「我們沒有本錢做這樣的轉讓」，完全沒有這樣的訊息。

衛福部長陳時中今（17）日到立法院衛環會進行「我國新冠肺炎疫苗整備情形」進行專案報告並備質詢，會前接受堵訪，針對AZ疫苗副作用、疫苗轉讓、台帛泡泡、台北市長選戰做出回應。

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陳時中表示，AZ疫苗是否停打，是根據專家最近相關科學性資料，做出做後研判。不外乎是有沒有特別敏感族群存在，或者背景值是否超過等，要搜集廣泛意見才能判斷。

外傳我國將轉讓與美國談妥的200萬劑疫苗給友邦巴拉圭救急，外交部昨已先澄清並無此事，陳時中今日聽聞後失笑表示，「我們沒有本錢做這樣的轉讓」，也完全沒聽聞這樣的訊息。

上午堵訪中，另有媒體詢問陳時中說反萊豬公投通過也不會下台，是否代表不願負政治責任？陳時中回應，萊豬輸台有科學證據，除非安全標準訂定有誤導致傷害，否則不會因此下台。他也正面看待高嘉瑜提議王世堅參選台北市長一事，「讓人民多一點選擇」，

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