民眾風險意識抬頭！　台產靠「防疫保單」雙贏

▲國內疫情受控，各產險業日前推出新的「防疫保單」，即使疫情過後仍具保險價值。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

國內疫情漸漸受控，《紐約時報》形容防疫有成的台灣有如一塊樂土，疫情爆發以來，台灣通報確診病例不到1,000例，僅10名患者死亡；各產險業日前推出新的「防疫保單」，即使疫情過後仍具保險價值；猶記前陣子部桃醫院連日爆發本土確診病例，台灣產物保險公司（簡稱台產）的500元「防疫保單」，瞬間在市場引起大轟動，無論總部、分行，甚或所有保經保代業者Key單到手軟，相關畫面讓高層、業者至今歷歷在目，保險達人劉鳳和直言，台產不止不會賠，也賺到名，現在大家幾乎都熟知台灣產物保險，磊山保經董事長李佳蓉從日前搶購潮裡發現，「防疫保單」賣的不是恐懼，而是突顯民眾風險意識有待加強。

防疫保單突顯客戶風險意識有待加強但「業務員責任更大」

「沒有刺激，民眾就沒有風險意識。」磊山保經董事長李佳蓉指出，民眾搶翻台灣產物保險的「防疫保單」讓她想起約莫1991年還在保險公司當業務員時，被派去機場賣旅平險，原本門可羅雀的櫃檯，卻在某航空發生墜機事故後爆滿，「防疫險完全是這個狀態」，「這也顯示客戶風險意識有待加強，業務員責任更大」，她也笑說，那段期間，原本要支援，但同仁都要她「別添亂」，讓她只好送送吃的、喝的，還因此被叫「金莎阿嬤」。

▲磊山保經董事長李佳蓉表示，「防疫保單」搶購潮背後突顯的是民眾風險意識有待加強。（圖／記者林敬旻攝）

再度回顧「防疫保單」搶翻的全紀錄；其全名為「法定傳染病防疫費用保險」，早在去年就已推出，但乏人問津，直到部桃疫情爆發才被熱烈討論，有人認為台灣防疫得宜無須購買，有的民眾認為反正保單簡單明瞭，沒有額外付約，不用30天等待期，也無限制體況、職業，更重要的是「保費便宜」，保險金額5萬元，一年保費250元；保險金額10萬元，保費則是一年500元，買下來「以防萬一嘛！」

沒想到這張保單後來越賣越好，超過台產人力負荷以及風險胃納，只好從原先保證「會一直賣下去」變成決定停售，這也造成停止受理前台產各營業處擠滿排隊人潮，不僅清晨6點就有來卡位，還有人帶著戶口名簿要幫全家投保。

除了台灣產物保險總部、分行，保經代通路也都呈現「忙翻了」狀態，業者不約而同地將桌上堆積如山的承保文件Po上Instagram的限時動態，哀號「500元亂象，手快斷了」的同時，也自豪著有生之年能有如此戰果，即便這張500元保單能賺到的佣金真的「等同買一份雞排的錢」。

▲保經業者指出，一張「防疫保單」佣金雖少，但他們並非以收入多少為主目的。（圖／保經業者提供）

一位保經業者坦言，台產給保經公司的佣金率為20%，以保費500元來算，保經公司能拿的不到100元，若再分潤給業務員「能賺到又更少」；被問起為何要為了一份不到100元的保單如此奮力，原因有二，第一，主張的並不是要賺很多，而是保險相關從業人員的主責就是和客戶站在一起；第二，站在保經業者角度，每家公司的願景不同，有些目標訂在每月幫客戶規劃的總保額，「須達成100億元」；台產這張「防疫神單」來看，簽一張，保額就有10萬，累積下來就非常可觀。

「完全不是以收入多少為主要目的在執行。」東森保代副總經理王令佐幾乎親自出馬，直言作為保險業者，就「必須站在保戶立場」，如果連保戶都保護不了，那還要講什麼呢？

台產一紙「防疫保單」帶動「低保費、高保障、理賠明確」的風氣

「防疫保單」落幕兩個多月，台產2月初公佈初期統計數量，承保件數竟高達300萬張，也讓台產是否因此大賺還是虧損引起各界討論，但若以300萬乘以500元保費等於15億來看，一個人最高理賠10萬的話，最多可以賠到15萬人，再扣掉業務員佣金，剩下12億仍綽綽有餘，應該不至於會賠，保險達人劉鳳和也強調，「應該不會賠。」於台產而言，是賺到名與利，畢竟以前有過新安東京海上產險、明台產險、富邦產險等，但較少聽到台灣產物保險，但現在幾乎全國70%的人都有聽過（台灣產物保險）。

▲台產表示，「防疫保單」對公司損益只有正面貢獻。（圖／記者湯興漢攝）

台產3月10傍晚公布獲利自結數，2月稅前盈餘2.23億元、年增1.58億元、增幅243.1%，發言人黃志傑說，差額大多數來自防疫保單所貢獻。

黃志傑表示，保單詳細成本與確切理賠件數無法透露，只能說，銷售防疫保單須認列的佣金與稅負已在1月一次認列，2月起到明年1月，防疫保單對該公司損益只有正面貢獻。

台產看似最大贏家，但業者認為，受益者其實還是一般百姓，並形容台產這張「防疫保單」應該也要被稱作「神話保單」，因為從沒有看過有業者賣太好而不敢賣，也因為其捲起千堆雪，帶動「低保費、高保障、理賠明確」風氣，有壽險公司重啟停售的險種，像新光人壽重新開放銷售去年4月推出後，竟在短短3個月銷售件數就突破2萬5,000件的「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」（簡稱「活力罩」），確診最高理賠可到20.4萬。

「活力罩」去年4月1日推出，開放0到65歲民眾投保，結合法定傳染病住院關懷加倍特色，舉凡因符合中央衛生主管機關最新公告依傳染病防治法第三條規定之傳染病，如新冠肺炎（COVID-19）、登革熱、腸病毒感染併發重症等住院診療者，住院日額保障加倍給付，且法定傳染病取消疾病等待期30日。

以30歲男性為例，若投保「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」，住院醫療日額1,000元，年繳保險費910元，若因確診在加護病房住院42日後轉入一般病房治療8日，可領取住院日額保險金5萬元（1,000元x 50日）、長期住院生活補助保險金兩萬元（1,000元x 20日），加護病房保險金8萬4（2,000元x 42日），以及法定傳染病住院關懷保險金5萬（1,000元x 50日），合計共20.4萬元。

年繳保費千元以下幾乎是「標準配備」

保險業者搶市，年繳保費訂在1,000元以下，理賠金10萬起跳幾乎是「標準配備」；另業者開放「非保戶」也能領慰問金，國泰人壽提供「醫護人員慰問金」的服務，被盛讚和台灣產險一樣佛心，如有醫院或診所執業人員於崗位中確診感染新冠肺炎（COVID-19），就能得到2萬元慰問金，非國壽保戶也可拿，如確診醫護人員為國泰人壽保戶，則提供5萬元慰問金。

不只新光、國泰人壽，市面上還有多張新推出的「防疫保單」，即使沒有隔離，平常也是一張個人傷害醫療險；舉國泰產險新防疫保單「心疫滿分」為例；此專案有「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，更特別著重在疾病醫療保險，其中「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」不只理賠法定傳染病，也可理賠保單生效前180天未曾診療過的疾病。

▲國泰產險推新「防疫保單」，即便疫情過後仍具保障價值。（圖／國泰產險提供）

國泰產險表示，若民眾在保單生效前的180天內未因腸病毒就醫，投保完成後不幸因為感染腸病毒而需住院治療，即可申請理賠。另如果在海外特定地區住院治療，保額依地區別可自動大幅提升（至於可理賠內容仍以保險單與保單條款為準），疫情過後還具保險應有價值。

若居家隔離後確診可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元，此外，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元。國泰產險表示，該保費價格相當親民，15至59歲這個大眾年齡區間，專案保費只要988元，未滿15歲的小朋友也只要888元，60到64歲則為2,100元。

保險本來就是保障，民眾投保時會考量自身需求，雖然台產沒想到會銷售這麼多，不過後續已經開始進行風險管控措施，讓符合資格的遞件民眾順利投保；業者也呼籲，民眾在規劃防疫保單的同時，應思考是否符合醫療保障的需求，還有評估自身及家人的需求並檢視缺口。