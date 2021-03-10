防疫保單助攻！　台產2月稅前大賺2.23億

▲台產2月因防疫保單稅前大賺逾2億。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

台灣產險今（10）日公布獲利自結數，2月稅前盈餘2.23億元、年增1.58億元、增幅243.1%，台產公司發言人黃志傑表示，差額大多數來自防疫保單所貢獻；至於保單詳細成本，以及目前理賠件數無法透露，但銷售防疫保單須認列的佣金與稅負已在1月一次認列，「2月起到明年1月，防疫保單對該公司損益『只有正面貢獻』」。

臺灣產物保險公司日前推出防疫保單引發搶購熱潮，但1月自結損益，單月稅前竟虧損3.98億元，是臺產自98年度公告自結損益表以來，首度單月虧損，當時，台產表示，防疫保單銷量大，依現行會計規定，保費分期認列收入，不過產生的相應佣金及稅負在本期就認列，以致產生暫時性鉅額虧損；「 1月虧損數字只是暫時」，後續理賠情形都在掌握之中，推測在保費收入逐期認列後，虧損情形會逐漸減少，並反映在年度獲利上。

在「防疫保單」驚爆承保件數高達300萬張之際，保險達人劉鳳和也表示，「台產賺翻了！」根本已超乎他原預估的100萬張，「台產應該不會賠。」因為300萬乘以500元保費等於15億，若一個人最高理賠10萬，最多可以賠到15萬人，若扣掉業務員佣金，剩下12億還是綽綽有餘，因為從去年1月疫情爆發到現在，我國目前確診人數才900多例，隨著疫苗有望問世，加上我國政府經過部桃醫院群聚染疫事件之後，會更加小心，未來疫情應該會逐漸趨緩。

不僅台灣產物保險公司不會賠錢，劉鳳和強調，「還賺到名與利」，畢竟以前有過新安東京海上產險、明台產險、富邦產險等，但較少聽到台灣產物保險，但現在幾乎全國70%的人都有聽過（台灣產物保險）。