高雄男打掃家裡吸到「氯氣」奪門求救　警十萬火急送醫

記者洪靖宜／高雄報導

左營分局博愛四路派出所員警日前巡邏時被一名臉色痛苦男子攔下，男子比手畫腳指著自己的嘴巴，並用手機打字告知員警自己遭遭漂白水及鹽酸的混合氣體嗆到，眼看男子表情痛苦且呼吸困難，員警趕緊將他送到醫院，經醫護人員詢問後，原來陳男在家打掃環境，卻誤將漂白水及鹽酸混合使用而產生氯氣，吸入後引發呼吸困難及胸痛等不適，所幸及時送醫後並無大礙。



▲男子吸到氯氣急向警方求救 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方迅速將人送到醫院 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

左營分局博愛所巡邏警14日22時巡經博愛四路時，突然一名32歲的陳姓男子上前攔下警車向警方求助，但陳男表情痛苦講不出話來，比手畫腳指著自己的嘴巴，用手機打字告知員警自己遭漂白水及鹽酸的混合氣體嗆到，眼看他呼吸困難，若呼叫救護車到場恐延誤就醫，員警當機立斷決定將陳男載送至榮民總醫院急診就醫，一路開啟警示燈及蜂鳴器，不一會兒即將陳男送抵榮總救治。





▲男子向警方致謝 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經醫護人員詢問後，原來陳男在家打掃環境，卻誤將漂白水及鹽酸混合使用而產生氯氣，吸入後引發呼吸困難及胸痛等不適，所幸及時送醫後並無大礙，雖然陳男身體不適，仍頻頻向員警鞠躬，並表示感謝之意。

時間對我們來說完全沒用！

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