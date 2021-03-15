涉吸收陸配統戰情蒐台獨份子　中華婦聯會理事長遭訴不認罪

記者羅志華／台北報導

中華婦女聯合會理事長何建華，涉嫌長期以「在台陸配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等名義辦活動，藉此吸收陸配赴陸接受統戰教育，另受北京台辦王姓調研員指導，在台刺探、蒐集台獨份的資料，又於大選期間，散布蔡英文假學歷不實消息，企圖妨害選情，北檢依違反《國安法》起訴。北院15日開庭，何建華否認犯罪，對控訴一一澄清。

▲中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌違反《國安法》遭訴，15日到北院出庭否認犯罪。（圖／記者羅志華攝）

何女表示，她舉辦活動，是為關心陸配在台的生活，並舉出有許多陸配在台失婚、受家暴，身邊又無親友協助，才會主動關心，並不是替大陸進行統戰。

至於參與「全民拔菜總部」、質疑蔡英文博士論文活動，何女澄清並非主辦方，只是參加他們辦的活動，並沒有接受陸方指導及金援，被統促黨提名不分區立委候選人也是意外，她直到登記前一天才知道，但想著總要有人出來替陸配發聲，便順勢接受。

另外，北京台辦王姓調研員，曾向她問及高雄市議員黃捷的媽媽在陸賣茶葉一事，她本來不清楚，也是查了新聞才知道，之後也只是將文章轉貼給王，並非刻意蒐集台獨份子的資料。

何建華涉嫌為大陸發展組織，為第一個《國安法》修正後被起訴的被告，最高可處7年以上徒刑、得併科罰金5000萬元以上、1億元以下罰金。

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