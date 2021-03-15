愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華　近千人跑向大自然

▲2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華馬拉松 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」，14日清晨在初春最美的黃金花海中隆重登場！嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘及縣議員黃鉦凱、台南市議員蔡旺詮、六腳鄉長陳川崎、嘉義縣水域遊憩協會理事長林明傑教授等多位貴賓皆蒞臨現場為參與民眾打氣加油。

在蒜頭生態公園朴子溪畔，計有1000多名來自嘉義在地及全國各地跑友們，一同活動筋骨，享受綠意盎然生態之美；主辦單位林明傑教授說，本屆賽事為活動首屆，期許大家為和平而跑，也讓青少年能有更多健康休閒方向，走向戶外運動健身，走出力量走出愛，支持大愛反霸凌。

翁章梁分享，有空時他也喜歡在縣府附近走走運動，推薦大家每天走路30至40分鐘，養成規律運動的習慣，注重飲食營養均衡，在嘉義健康樂活。

▲蔡易餘團隊鳳梨裝上身，參加路跑呼籲支持鳳梨農。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，很高興朴子溪舉辦這麼有意義的活動，周圍還看到六腳鄉周邊的風光景貌，希望大家一起走向戶外。此外，藉由今天造型，呼籲鄉親鳳梨產季即將到來，一起支持台灣高品質的鳳梨。

▲立委蔡易餘鳳梨裝上身參加路跑，相當搶眼。（圖／記者翁伊森翻攝）

2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華內容多元，除路跑活動外，還包含大愛骰子樂、棒球九宮格等趣味關卡結合健康宣導、嘉義美食伴手禮攤位、獨木舟體驗及運動闖關嘉年華等精彩豐富的活動。

路跑活動分為專業路線（21公里）、挑戰路線（10公里）及親子路線（5公里、3公里），鼓勵全民不分男女老少做伙運動！21公里路跑路線從蒜頭生態公園出發，途經苦楝樹綠色隧道、朴子溪堤防黃花風鈴木花道、蒜鰲田園自行車步道、六家佃長壽橋、糖廠配天宮和蒜頭糖廠日式宿舍區，讓民眾在運動強身之餘，也能了解在地人文、宗教文化與自然風貌，進而愛護這塊土地上的人事物，也珍視自己的健康。

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