桃園男吃安眠藥「神遊」闖宅！見警先開扁　「斷片護體」破功

▲羅姓男子2020年9月間凌晨闖入平鎮某民宅，屋主嚇得報警，員警到場後，羅竟攻擊員警成傷，還怒嗆「你在對我兇，我揍你一個」，後遭制伏送辦。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子去年9月間凌晨，未經屋主同意闖入平鎮區某民宅，屋主發現報警求助，警方趕抵後，羅竟向員警咆哮「你在對我兇，我揍你一個」等語，還攻擊員警，導致員警右手肘等處擦挫傷，員警將其制伏後押解送辦；羅在偵訊時否認犯行，辯稱自己當時服用安眠藥，不知道犯下何事，一審法官認為羅犯行明確，審結依妨害公務執行罪判拘役50天，可上訴。

檢警調查，50歲羅姓男子去年9月25日凌晨1 時38分許，未經屋主同意下，無故進入位於平鎮區某民宅，屋主見深夜有陌生男子闖入嚇得打電話報警，平鎮警方據報後趕到現場詢問，羅竟向員警咆哮「你在對我兇，我揍你一個」等語，並持條狀物朝張姓員警揮擊，導致張姓員警右手肘與右手等處擦挫傷，員警後來聯手制伏羅，並將他押回派出所偵訊，依妨害公務、傷害與入侵民宅等罪嫌移送桃檢偵辦。

檢方偵訊時，羅矢口否認犯行，辯稱不知道自己有打警察情事，當時服用安眠藥後迷迷糊糊的，警察跟他講的事情，他聽不懂，警察指稱他拿東西攻擊，「自己哪有可能？」員警則指稱，當時問他身分證字號等基本資料，但羅卻攻擊員警，並提供密錄器光碟截圖翻拍影片與驗傷診斷佐證，檢方依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，羅男犯行甚為明確，張姓員警提出的職務報告、蒐證錄影光碟與相片、檢方勘驗筆錄佐證，羅男在檢方複訊時否認等說詞，不足採信，審結判處羅拘役50天，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴，另傷害與入侵民宅罪，因員警撤告、屋主未提告，獲不起訴。

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