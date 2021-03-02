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社會 社會焦點 保障人權

BMW貴婦違停「剪刀腳夾警」！好友出面還原：幹嘛要搞那麼大

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局一名警員在執行汽車違停拖吊勤務時，與女車主發生推擠，過程中還被罵「王八蛋」，警員依妨害公務逮捕她時遭反抗抓傷，最後噴辣椒水強勢執法壓制，依法送辦。事後女子好友出面喊冤「警察問有沒有鑰匙，要衝出去移車卻又拖走，才會產生誤會」。

▲▼曹女擋拖吊車還推擠辱罵警員，警方依妨害公務逮捕時，遭她頑強抵抗 。（圖／翻攝畫面）

▲警員壓制逮捕時遭曹女頑強抵抗 。（圖／翻攝畫面）

上個月（2月）28日，48歲曹姓女子到新北市板橋區中正路上一家朋友服飾店購物，原本在店內與好友閒聊，突然看到自己違停在店門口的白色BMW要被拖吊，趕緊跑出去要移車；執行拖吊勤務的26歲周姓警員喊「妳有沒有鑰匙？」店員好友馬上拿曹女包包交給她，豈知周警還是指示拖吊車司機將車拖走。

▼曹女抓傷警員雙頰。（圖／翻攝畫面）

▲▼曹女擋拖吊車還推擠辱罵警員，警方依妨害公務逮捕時，遭她頑強抵抗 。（圖／翻攝畫面）

店員好友向《ETtoday新聞雲》記者表示，曹女當下認為警員根本誤導她，問有沒有鑰匙不就是要她移車，誰知道還是把車拉走，她才會氣急敗壞阻止拖吊又脫口而出「王八蛋」，當時看到車拖走，我們就轉身要回店裡，警察還追過來把她摔在地上，她只是個婦人，沒有攻擊性，幹嘛還噴辣椒水，後來痛到去看醫生。

她進一步表示，其實雙方都有錯，原本只是個小事情，她也不是不付罰單，幹嘛要搞那麼大，我不知道是不是警察心情不好還是怎樣。現在她希望事情到此為止，看到法院那邊怎麼樣，必要時會要求警察提供前面的秘錄器，不然真的很冤枉。

生火了！連我媽都用到發光

▼曹女衝出來阻擋拖吊車。（圖／翻攝畫面）

▲▼曹女擋拖吊車還推擠辱罵警員，警方依妨害公務逮捕時，遭她頑強抵抗 。（圖／翻攝畫面）

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