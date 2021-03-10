王定宇評福原愛自打臉　「有照片最傷」一語成讖

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，已婚的民進黨立委王定宇同居民進黨美女發言人顏若芳。台日桌球夫妻檔江宏傑和福原愛日前被日媒爆出婚變，王定宇4日曾在「突發琪想」政論節目評論過福原愛事件，還以此比喻中國禁止台灣鳳梨進口風波。

▲福原愛傳婚變，王定宇曾在節目上評論此事，還稱夫妻沒有不吵架的。（圖／翻攝自年代新聞）

王定宇在節目上先是說：「福原愛跟她先生是一個家庭問題，那我們國內怎麼去面對中共這種不合理、沒有理由地禁止我們鳳梨出口到它那邊，對我們來講也是一個國家內部的問題。」接著並說：「任何一對夫妻或家庭沒有不吵架的，結過婚的人都知道，婚姻當中難免都會咬到舌頭。」

他還說：「福原愛跟她先生兩位、過去大家羨慕的這一對，可是當你婚姻內部的事情，有媒體、有相片，大家評論來評論去的時候，這個時候對婚姻最傷，沒有一對婚姻能夠承受這樣的，所以我覺得他們兩個如果還在乎彼此，其實就降溫下來！」

王定宇說：「當我們內部上下一心不會亂的時候，外面這些風言風語，不會弄亂我們，就像福原愛他們家一樣，如果外面的聲音愈大、裡面愈亂，你根本這個家庭救不回來嘛！」



更多鏡週刊報導

【王定宇藏地下情】政壇零緋聞女神破功 命理師預言顏若芳的另一半

【王定宇藏地下情】政壇時間管理大師 他質詢完與顏若芳直奔香閨40分鐘

【王定宇藏地下情】王定宇手握門禁卡來去自如 關鍵40秒出門鬼祟避同框