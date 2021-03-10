狂熱父被控虐1女2子！　強逼女兒簽合約：永遠不准變胖　直到死去

▲卡德拉強迫女兒簽合約，天天量體重監視她有無變胖。（示意圖／123RF）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名有3個小孩的56歲父親，近日被控對維持身材具有狂熱傾向，強迫現年23歲的女兒簽下終身契約，要求她一輩子不准變胖，甚至幾乎天天給她「秤斤論兩」，涉嫌犯下虐待兒童。

英國《每日郵報》爆導，56歲的卡德拉（Rachid Khadla）來自伯克郡溫莎區（Windsor, Berkshire），膝下有3個孩子。他被如今已經成年的女兒阿蜜拉（Amira）和2個兒子上法院控告虐待兒童。

▲卡德拉本人上法院出庭。（圖／翻攝推特「fox_wiki」）

阿蜜拉向法官陳述父親的控制狂行徑，舉凡衣著、見面對象、談話對象和可以被允許觀看的電視頻道，在整個童年至青少年時期裡所有的決定權都握在父親手上，甚至連變胖都不被允許。

阿蜜拉更揭露父親對體重有狂熱的執著，甚至在要她簽署的合約上寫下，「我，阿蜜拉卡德拉，永遠不會讓自己變胖。我會做一大堆運動來確保我永遠不會變胖，直到我死去。」

卡德拉令人難以理解的虐待行徑不只如此，還包括常態性地用湯匙敲打女兒，揮拳揍向她的手臂和胸口，甚至在她只有9歲時對她扔過一張椅子，害她耳後留有一團腫塊。此外卡德拉也被控對另外兩名兒子毆打、勒頸。

卡德拉否認犯下3起虐待兒童罪和2起傷害罪，至於對女兒耳後腫塊的受傷成因，他也被控對醫生謊稱是踢足球不小心撞到的。