川普才發「警告信」抗議！　共和黨：繼續使用他的名號募款

▲美國前總統川普（Donald Trump）曾透過律師發出警告信，但共和黨仍打算繼續使用他的名號募款。（圖／路透）



文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國共和黨律師今天表示，儘管前總統川普上週對黨寄出警告信，共和黨仍打算繼續用他的名號募款。

川普律師5日對共和黨全國委員會（Republican National Committee）、共和黨全國國會競選委員會（National Republican Congressional Campaign）以及全國參議院競選委員會（National Republican Senate Campaign）發出警告信，在川普尋求保留政治活力之際，更增添雙方緊張關係。

川普幕僚6日表示，川普對他的名字和肖像被用作品牌目的相當敏感，也非常不滿上述3個組織支持那些倒戈彈劾他的共和黨議員。

但共和黨全國委員會在回信中表示，川普上週末對委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）「重申」，同意共和黨使用他的名號；共和黨也說，「在發表核心、受憲法第一條修正案保護的政治言論時，（共和黨）有一切權利談及公眾人物」。

信中指出，川普將參加共和黨下月在佛州棕櫚灘的募款活動。川普私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）就位在棕櫚灘。

記者詢問川普發言人要求對信件發表看法，目前未獲回應。

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