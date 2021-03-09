社區主委嗆女住戶「爆妳老姆」！稱：模仿周星馳九品芝麻官…結局曝

▲住戶在社區群組起糾紛，鬧上法庭。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名女住戶因社區帳務問題，在住戶群組內發言，社區主委見狀卻發言「爆妳老姆」，讓她氣炸決定提告求償6萬元。但法院審酌主委發表該言論的前後脈絡後認為，主委模仿周星馳電影《九品芝麻官》對白，雖然粗俗不雅，但僅是作為口語使用，是用來強化說話者憤怒、不滿情緒，判決免賠。

邱姓女住戶主張，同社區3名住戶在有數百人的LINE群組中用言語霸凌她。第一人為社區陳姓男主委，2019年11月間她發現社區帳務有問題，不料，對方卻稱「爆妳老姆」、「妳說的話，大家可以聽聽看是用什麼器官發出的聲響」，暗指她所說的話如同放屁，不屑他人一顧。

邱女指控，與陳姓女住戶為樓上樓下鄰居關係，2人先前曾因噪音問題發生爭執，沒想到對方竟在群組內回覆其他成員，「是啊，有些人不要臉講也不會聽啊，我們樓上也是，講了N遍也沒有改善」，暗指她毫無羞恥心，讓她名譽受損；另外一名李姓女住戶則直接對她的身材品頭論足，表示「她就是人胖有罪，XXX大概是人帥有罪」，將胖跟犯罪做不當連結，使她的社會評價被貶損。

邱女表示，自己遭到3名住戶長期以言語霸凌身心痛苦，導致出現混合憂鬱情緒及焦慮適應疾患，需要定期回精神科門診追蹤，決定分別向3人求償6萬、2萬、2萬元。

對此，陳姓主委則稱，邱女因沒有當選社區管理委員會委員及其他因素，質疑他處理帳務有問題，還稱「若要人不知除非己莫為」暗指他操守不佳，他才會要求邱女公布查帳結果及問題項目，沒想到對方卻回應「非常抱歉，在此收回」，他這才模仿周星馳電影「九品芝麻官」的對白「爆妳老姆，在此收回」，沒有任何損害邱女名譽的意思，至於器官發出聲響這部分，是為了回應邱女不斷指控他在群組內說髒話，及回應邱女在社區公共議題上小題大作的行為，沒有暗諷的意思，至於陳女及李女也否認暗諷邱女。

基隆地方法院查看陳男、邱女對話全文脈絡後，認為陳男是為了回應邱女收回爆料的爭議內容，才會說出「爆妳老姆」的言論，雖然粗俗不雅，使邱女感到不快，但並非漫無目的對邱女人身攻擊，僅是作為口語使用，是用來強化說話者憤怒、不滿情緒，另外，陳男也沒說明器官發出聲響是何器官，雖然尖酸刻薄，但沒有逾越當代社會生活合理範圍應該容忍的不友善言論程度，判決免賠。審酌情況後，另2名女住戶亦免賠。