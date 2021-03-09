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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／侯友宜蟬聯10大政治人物第一！梁文傑點出「一策略」

新聞節目中心／綜合報導

2022縣市長選情升溫，各政黨2024角逐總統大位人選也逐漸成為關注焦點；而據《ETtoday新聞雲》最新民調，新北市長侯友宜仍蟬聯十大政治領袖冠軍寶座，高達75.8%支持度。對此，民進黨台北市議員梁文傑9日在《雲端最前線》節目中分析，觀察侯至今，他沒去講什麼國家認同的問題，最多就是新北市政，對民進黨很多選民來講可以接受，「這樣是很正確的策略」。

▲▼葉元之,黃紹庭,梁文傑。（圖／翻攝雲端最前線）

梁文傑回顧，當初侯友宜代表國民黨出來選舉，本就是個意外，侯的長期形象是警察專業，還曾在民進黨政府服務過，因此當初選舉受到很多攻擊；而在民進黨的群眾中，「我覺得其實大部分的人對於作為縣市首長的侯友宜，其實是不討厭的」「選總統那就完全不一樣」。

梁文傑進一步解釋，身為一名縣市長，侯友宜至今沒去講什麼國家認同的問題，最多就是新北市政，對於民進黨的選民來講就可以接受，「你做就做好你的事情，不要像柯文哲這樣一張嘴巴到處講、什麼議題都講，我覺得侯友宜這樣是很正確的策略」。

▲▼葉元之,黃紹庭,梁文傑。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，對於立法院召委選舉上演「綠白合」掀起討論，梁文傑則說，民進黨團總召柯建銘與台北市長柯文哲本來就很好，所以兩人可以去談這個東西，而從民進黨的角度來講也不反對，因為在立法院本來就有來有往。

話鋒一轉，梁文傑接著說，這是一個動態的過程，「它現在只是一局而已！」還要看接下來民眾黨在所有的政策、資訊上，是不是會像以前那樣找民進黨的麻煩，「我的猜測是會」，像是近期藻礁公投，民眾黨也不會放手。

梁文傑並重申，這次「綠白合」應只是一局之中的合作，不會將此事看成趨勢，「然後我也覺得對民進黨來講，這兩年對大的好事，就是把柯文哲切乾淨」。

▲▼葉元之,黃紹庭,梁文傑。（圖／翻攝雲端最前線）

國民黨高雄市議員黃紹庭則分析，柯建銘就是要將小黨極大化，讓過去從來沒有過任何召委的民眾黨獲得一席，「當然不管實質上有什麼好處，至少他就是操作了跟民進黨的合作」。黃並說，國民黨內應想清楚，過去可能有所謂與親民黨的「國親合」，但那是親民黨出走後回歸，兩黨理念相似、政治人物上也熟悉，談合作要先有互信度，「請問國民黨跟柯文哲的熟悉度到哪？信任度到哪？你如何做『藍白合』？」

《雲端最前線第990集完整節目FB》

《雲端最前線第990集完整節目Youtube》

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