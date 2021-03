美魔女戒酒6個月「年輕10歲」　抬頭紋全消失！存款暴增12萬

▲沃爾許曾是社交型飲酒者,每周都會參加派對。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張寧倢/編譯

英國一名無酒不歡的美魔女沃爾許(Samantha Walsh)以前每到周末就會參加派對,或找伴侶一起喝紅酒。英國先前首次封城時,她被公司強制休假,導致沃爾許更常飲酒,身體卻愈發疲憊,於是她決心戒酒,經過6個月後,不僅省下大約新台幣12萬元的酒錢,現在的她皺紋明顯減少,看起來年輕了10歲。

根據《每日郵報》報導,來自肯特郡(Kent)七橡樹地區(Seven Oaks)的44歲女子沃爾許是一個社交型飲酒者,每到周末都會參加派對,或是在家與伴侶喝掉5瓶紅酒。然而,英國2020年3月第一次封鎖時,擔任店面經理的沃爾許被迫休假,導致她在家閒來無事就喝酒,嗜酒如命,卻總是感到疲憊和時常宿醉。

Former party girl, 44, who drank away her sorrows during the first lockdown looks 10 years younger after ditching alcohol for six months - and saved £3,250 and 47,000 calories

via https://t.co/uVbNlU451b https://t.co/x2gmbrcN5Y