美魔女戒酒6個月「年輕10歲」　抬頭紋全消失！存款暴增12萬

▲沃爾許曾是社交型飲酒者，每周都會參加派對。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

英國一名無酒不歡的美魔女沃爾許（Samantha Walsh）以前每到周末就會參加派對，或找伴侶一起喝紅酒。英國先前首次封城時，她被公司強制休假，導致沃爾許更常飲酒，身體卻愈發疲憊，於是她決心戒酒，經過6個月後，不僅省下大約新台幣12萬元的酒錢，現在的她皺紋明顯減少，看起來年輕了10歲。

根據《每日郵報》報導，來自肯特郡（Kent）七橡樹地區（Seven Oaks）的44歲女子沃爾許是一個社交型飲酒者，每到周末都會參加派對，或是在家與伴侶喝掉5瓶紅酒。然而，英國2020年3月第一次封鎖時，擔任店面經理的沃爾許被迫休假，導致她在家閒來無事就喝酒，嗜酒如命，卻總是感到疲憊和時常宿醉。

Former party girl, 44, who drank away her sorrows during the first lockdown looks 10 years younger after ditching alcohol for six months - and saved £3,250 and 47,000 calories

via https://t.co/uVbNlU451b https://t.co/x2gmbrcN5Y — Life:ABird'sEyeView (@SamanthaWalsh76) March 8, 2021

沃爾許回憶，剛開始封城時，她與40歲的丈夫格拉斯（Dave Glass）都在花園喝酒，喝完就再去超市買，不用工作之後，每天「不是喝醉就是宿醉」，最後她厭倦了酒後頭痛，同時意識到封鎖期間就是最好的戒酒時機，「少了出門聚會的誘惑，戒酒變得簡單多了。」沃爾許終於在2020年8月決定戒酒，實施6個月後，友人都對她的狀態感到驚訝。

▲沃爾許參加一次派對就要花掉將近新台幣6000元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沃爾許戒酒後，精力充沛、頭腦清醒且注意力提升，也開始培養跑步與閱讀等新的嗜好，即使後來封鎖限制解除，酒吧重新開放，她也堅持滴酒不沾。沃爾許表示，大家都稱讚她的皮膚變好，額頭上的皺紋大量減少，因為皮膚不再缺水，也不需要用濃妝遮掩疲態，「再次見面時，拒絕那杯酒是一件困難的事，朋友們以為我會屈服，但我沒有，真是值得驕傲的時刻。」

戒酒也帶給沃爾許其他好處，以前她每周至少會花費25英鎊（約新台幣1000元）買酒，周末參加派對一次就得花費150英鎊（約新台幣6000元），而戒酒後大約省下了3250英鎊（約新台幣12.7萬元），記錄戒酒過程的APP數據顯示，她共減少攝取了4.7萬卡路里的酒精。

沃爾許說，「我們希望明年用省下來的錢去南美洲旅行，現在的我是有史以來最健康的狀態，我確信我不會再喝酒了，戒酒已經8個月了，目前我都沒有改變過想法。」

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