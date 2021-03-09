支持度75.8%蟬聯政治領袖冠軍　侯友宜：把握當下全力拚市政

▲新北市長侯友宜 。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

2022縣市長選舉時程逐漸逼近，代表各政黨在2024角逐總統大位的人選也逐漸成為關注焦點。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，新北市長侯友宜繼續蟬聯十大政治領袖冠軍寶座，高達75.8%支持度。對此，侯友宜9日表示，他會把握當下，全力做好市政，盼外界給予批評指教。

針對再度奪下民調冠軍，侯友宜上午出席市政行程後表示，他一定會把握當下，在新北市長的工作中，全力、好好的做事，在過程還有很多地方做得不夠，還望市民多多批評跟指教。

侯友宜表示，有市民的鞭策，讓新北市政的推動能夠非常順利，這才是他衷心的期待，所以他會更加努力，好好做事，讓市民看見市政的建設不一樣，市府團隊會跟市民站在一起。

依據個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野以及財經專業等五大特質評比後蔡英文時期台灣十大政治領袖，《ETtoday新聞雲》民調中心在2021年3月3日至5日，以「手機簡訊」針對台閩地區年滿18歲以上民眾進行調查，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，此調查提供台灣目前最有知名度以及影響力的34位政治人物名單，由受訪者選出前10名做為10大政治領袖的排名。

調查結果發現，新北市長侯友宜在34個政治人物中被看好度第一，高達75.8%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。

其次依序為副總統賴清德排名第二、桃園市長鄭文燦排名第三、已鬆口表態參選台北市長的現任立委蔣萬安排名第四，近日因疫苗議題頻上火線的衛福部長陳時中，排名第五。

第六到第十名的排名，分別為台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、前新北市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，若與前次調查相比（2020年12月1日至4日），侯友宜維持高看好度第一名；賴清德從第四名上升至第二名；鄭文燦以及蔣萬安都小幅下滑一名；陳時中從第八名攀升至第五名，反觀朱立倫從第五名下降至第八名，今年2月接任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，則是再度躋進十大排行榜。

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