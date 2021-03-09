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民進黨美女發言人回應了！遭爆同居大17歲已婚立委　2人大三就認識

顏若芳是黨內公認的高顏值美女，曾被評為「10大正妹議員候選人」。

▲顏若芳是黨內公認的高顏值美女，曾被評為「10大正妹議員候選人」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

現任民進黨新聞輿情部主任兼黨發言人的顏若芳出身台南，是黨內公認的高顏值美女，2018年九合一選前，她曾被知名網紅蔡阿嘎認證為2018年九合一選舉的「十大正妹議員候選人」。而與她爆出同居風暴的民進黨立委王定宇，更曾在2019年8月不滿民進黨中央人事調動，一怒為紅「顏」，在中常會當場嗆辭中常委。

顏若芳雖出身台南，就讀文化大學政治系時擔任民進黨前台北市議員簡余晏助理，開啟她的從政生涯。2010年她當選民進黨台北市黨代表，2014年接棒簡余晏參選台北市中山、大同區議員，初試啼聲就以第二高票當選，當時29歲的顏，是該屆台北市議會最年輕議員。

2018年，顏若芳雖被網紅蔡阿嘎評選為十大正妹候選人，卻以數百票差距成為該選區落選頭，未能成功連任。

2020年12月7日上午7：44觀察狀況。比顏若芳晚40秒踏出大門的王定宇，先左顧右盼觀察周邊狀況，顯得小心翼翼。

顏若芳曾在臉書透露，她讀大學三年級時就認識時任台南市議員的王定宇，2人都曾是前監委陳師孟創辦的「綠色逗陣」成員，現在則都隸屬黨內派系「湧言會」。王定宇2015年參選黨內立委初選時，顏曾公開表態力挺，顏2018年爭取議員連任，即便傳出與前老闆簡余晏決裂，王仍舊大力北上替她輔選。

為此，顏曾在臉書貼文感謝說：「向來照顧台南妹妹的立委王定宇，從忙碌的行程中特別撥空，一結束南部考察行程就馬不停蹄地大老遠從南部直奔台北，陪著若芳到迪化街商圈拜票請託。」

王定宇（左）是黨中常委，顏若芳（中）是黨新聞部主任兼發言人，2人都居民進黨要職。

2019年初，卓榮泰當選民進黨主席後，王定宇推薦甫落選的顏若芳到中央黨部擔任青年部主任，同年8月，傳出時任民進黨秘書長羅文嘉因有意將顏調職，顏毅然離職，這場人事異動讓王不滿，在中常會抨擊黨中央人事是「小圈圈任命」，並當場嗆辭中常委，護顏心切可見一斑。

卓榮泰出面緩頰後，顏若芳先重返中央黨部擔任黨主席特助，2019年10月進駐總統蔡英文連任競辦任發言人，去年蔡連任總統後，顏在5月20日重返黨中央，接任新聞部主任兼發言人至今。

2020年12月7日上午7：44前往車庫。王定宇頻繁留宿顏若芳在台北的住處儼若同居，去年12月7日一早二人還一同前往車庫取車。

本刊直擊王定宇頻繁同居顏若芳，對此，王、顏二人分別接受本刊採訪皆回應，是顏若芳分租一個房間給王定宇住。

王定宇回應，因顏若芳的住處有多一個空間，「我分租在台北當休息處而已」。本刊詢問頻率高嗎？他則回：「沒有欸，有要過夜或要休息才過去那邊，就一個客廳二個房間，我分租一個。」

至於顏若芳則表示，她很常向王定宇請益政治上的問題，最近和王比較常有接觸和互動，因王是台南人，「那間房子我有分租房間給王住。」


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