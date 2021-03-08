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台北180cm男學生「抓頭撞牆」霸凌！17歲男肌肉萎縮…躲廁所輕生

▲高中生，男高中生，男同學，男生，睡覺，學生，考試，男學生。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲兩名身高180的同學不滿李男手機震動，直接出手痛毆霸凌。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名17歲李姓高中生休學後復學，卻被2名身高180公分的同學霸凌攻擊，導致他腦震盪、神經受損而肌肉萎縮，最終李男不堪身體痛苦選擇輕生，讓照顧他長大的外公、外婆白髮人送黑髮人。

據《中國時報》報導，李男2020年11月回高中復學，同年11月13日在教室等候外出辦事的老師時。午休期間，兩名身高180公分高的男同學不滿李男手機因有來電而不斷震動，將李男拖出教室痛毆，其中一人還抓著李男的頭猛撞地板。

李男回家沒有將被霸凌的事告知外公、外婆，但頭、腳卻不斷劇痛，直到同年11月24日已無法行走。李男外婆曾多次帶李男到醫院看診，直到今年2月23日發現李男開始出現肌肉萎縮的現象，3個多月以來看診超過30次。

▲▼校園生活,大學教育,男女高中生,下課,校園（圖／記者林世文攝）

▲李男無法忍受身體的苦痛，留下遺書後輕生。圖為示意圖，與本文無關。（示意圖／記者林世文攝）

李男身心遭受巨大痛楚，只能透過服用止痛藥延緩；他曾跟外婆道別，表明不會再連累兩位老人家，私底下輕生兩次，但都被家人發現送醫。

直到今年2月27日凌晨，李男留下遺書後離家，警方獲報立刻調閱監視器漏夜追查，直到清晨有民眾在河濱公園運動時，才在流動廁所內發現李男遺體。

李男的外公、外婆認為孫子是被校園霸凌，才導致身體遭受痛楚，進而承受不了折磨而尋短，除了到處奔走爭取公道之外，也盼望校園霸凌不要再發生，希望孫子是最後一個受害者。

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