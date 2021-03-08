若回到2000年會做什麼事？　一張照片引爆台中人的思念

▲許多台中人說，到現在還是講「中港路」。（圖／翻攝「TCPB 局長室」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

如果時光能倒流，您會做什麼事呢？ 台中市警局「TCPB局長室」臉書發文，「如果有天一覺醒來，發現自己回到2000年你會做什麼」，並貼出一張圖片，「聽說老台中人才說得出這條路的名字。」結果許多網友直呼，「台中人只有中港路！」

「TCPB局長室」近日發文，提到若回到2000年，可去新開幕的新光三越逛逛，或是身家All in台積電股票。此文引發熱烈討論，許多人留言，「好好讀書，為考好高中與好大學，甚至研究所鋪路」、「我要重新珍惜我愛的老公，扭轉未來」、「可以提早一年在1999嗎？我想在9月20日晚提醒大家注意地震⋯」

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「TCPB局長室」也貼出一張台灣大道（原台中港路）的照片，「聽說老台中人才說得出這條路的名字。」對此，許多人留言，「過30（歲）的這一代，還是講中港路習慣」、「中港路呀！ 台灣大道這名詞超中二的」、「台中人只有中港路」、「我到現在還是講中港路」、「我愛台中～這是朝馬附近的中港路。」

網友口中懷念的「中港路」全長24.2公里，橫跨中、西、北、西屯、沙鹿、龍井及梧棲等7個行政區，沿途經過台中市區、台中工業區與中部科學園區，是台中最重要的指標道路，在2012年7月1日更名為「台灣大道」。