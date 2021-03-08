老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

▲妹妹和姊夫發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西一黃姓男子和劉姓女子結婚1年，一直未懷上孩子。劉女到醫院檢查，醫生告訴她患了一種婦科病，有可能終生不孕。第二天，妹妹找到姊夫說，「你跟我姊生不了孩子，有什麼了不起，我跟你生。」之後，她和姊夫半推半就發生了關係，之後更暗渡陳倉了3年。

據《廣西廣播電視台》報導，黃男是某建商公司的行政管理，經人介紹，和中學語文老師劉女談起了戀愛。後來，劉女帶男友回家見了父母，受到家人一致認可。特別是劉女的妹妹，她也非常喜歡姊夫，經常纏著男方說話。

兩人結婚1年之後，一直未懷上孩子。之後，劉女偷偷到醫院檢查，醫生告訴她患了一種婦科病，有可能終生不孕。一天，黃男和妻子一起去看岳父岳母，談到生孩子問題，他臉色一下子暗淡了。

第二天，妹妹找到姊夫並問他，「你跟我姊生不了孩子有什麼了不起，我來跟你生。」隨後，二人發生了關係。沒想到，劉女因為提前下班，當場撞破兩人的行為。

此後，劉女一方面積極治療婦科病，一方面到處幫妹妹介紹男友。可是，即便條件很好的男生，但妹妹每次談幾天就要求分手。

對於黃男，自從妻子發現了這事之後，他就慢慢疏遠了妹妹，但偶爾還是會和對方發生關係。3年後，妻子被檢查出懷孕了，黃男這下徹底與妹妹斷了往來。

妹妹不服，要求黃男賠20萬元（人民幣，系統）的青春損失費。黃男覺得兩人也有3年，就答應賠她20萬元，當場寫了協議書。可當妹妹拿協議書找姊姊要錢時，被姊姊一口回絕「一分錢也沒有」。

那麼，這筆補償到底能不能拿到？律師表示，這些事情有違常理，不但在法律上沒有任何的保障，還應該受到道德上的譴責。隨後，妹妹依舊不服，持協議書來到法院，法官告訴她，作為第三者，這協議書無效。