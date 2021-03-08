　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲妹妹和姊夫發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西一黃姓男子和劉姓女子結婚1年，一直未懷上孩子。劉女到醫院檢查，醫生告訴她患了一種婦科病，有可能終生不孕。第二天，妹妹找到姊夫說，「你跟我姊生不了孩子，有什麼了不起，我跟你生。」之後，她和姊夫半推半就發生了關係，之後更暗渡陳倉了3年。

據《廣西廣播電視台》報導，黃男是某建商公司的行政管理，經人介紹，和中學語文老師劉女談起了戀愛。後來，劉女帶男友回家見了父母，受到家人一致認可。特別是劉女的妹妹，她也非常喜歡姊夫，經常纏著男方說話。

兩人結婚1年之後，一直未懷上孩子。之後，劉女偷偷到醫院檢查，醫生告訴她患了一種婦科病，有可能終生不孕。一天，黃男和妻子一起去看岳父岳母，談到生孩子問題，他臉色一下子暗淡了。

第二天，妹妹找到姊夫並問他，「你跟我姊生不了孩子有什麼了不起，我來跟你生。」隨後，二人發生了關係。沒想到，劉女因為提前下班，當場撞破兩人的行為。

此後，劉女一方面積極治療婦科病，一方面到處幫妹妹介紹男友。可是，即便條件很好的男生，但妹妹每次談幾天就要求分手。

對於黃男，自從妻子發現了這事之後，他就慢慢疏遠了妹妹，但偶爾還是會和對方發生關係。3年後，妻子被檢查出懷孕了，黃男這下徹底與妹妹斷了往來。

妹妹不服，要求黃男賠20萬元（人民幣，系統）的青春損失費。黃男覺得兩人也有3年，就答應賠她20萬元，當場寫了協議書。可當妹妹拿協議書找姊姊要錢時，被姊姊一口回絕「一分錢也沒有」。

那麼，這筆補償到底能不能拿到？律師表示，這些事情有違常理，不但在法律上沒有任何的保障，還應該受到道德上的譴責。隨後，妹妹依舊不服，持協議書來到法院，法官告訴她，作為第三者，這協議書無效。

ET快訊
老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　陸人夫爽吃姊妹丼3年
掛18號！26號病人晚到卻先看　他等1小時怒問一句..診間沉
快訊／台女博士生首爾遭酒駕撞死！韓檢求處6年徒刑　家屬怒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

陸人大立法目標　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

感謝解困！　林鄭月娥返港大讚北京：支持歡迎完善香港選制

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列　攜手南昌艦成北海艦隊一員

56歲男神奇「二次發育」突然長高增胖　四肢肥大手指變2倍粗！

女大生同居黑人男友！遭傳染「得愛滋」　19年後悲慘現況曝

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

陸人大立法目標　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

感謝解困！　林鄭月娥返港大讚北京：支持歡迎完善香港選制

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列　攜手南昌艦成北海艦隊一員

56歲男神奇「二次發育」突然長高增胖　四肢肥大手指變2倍粗！

女大生同居黑人男友！遭傳染「得愛滋」　19年後悲慘現況曝

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

年度「世界性能車王」前5強出爐！BMW M2 CS對決TOYOTA暴力小鴨

頂替金志洙　《哲仁》羅人友提早報到「裝扮曝光」⋯劇組讚嘆了

避免新屋裝潢慘劇！裝修現場必做「這3項」事前保護措施

高17倍搶屋！台南24年透天厝308萬→5676萬　奪年度「加價王」

董事長出清價值逾60億個人持股！　維珍銀河股票聞訊重挫

竹市特製幼兒防疫隔板　孩童用餐防疫更全面

MOE SPORTS培育體育傳播人才　黃國書：建立國家重要資料庫

韓瑜回歸《驕女》火力全開！　「芸芸」賴郁庭爆私下互動：很害怕

掉髮多到髮際線好禿？常熬夜的人做好「4件事」幫助頭髮長回來

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞

大陸熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

大陸鳳梨賣翻了　銷量激增235%

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

一碗麵13元！拉麵哥竄升百萬網紅

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

56歲男神奇二次發育　長高變巨掌

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列 攜手南昌艦成北海艦隊一員

小鹿來開兩會？　稀有「鄂倫春族」曝光

每月給孝親費！她打開媽媽衣櫃「見這幕」心碎

更多熱門

相關新聞

恐怖！台女驚現20歲停經、30歲少卵化

恐怖！台女驚現20歲停經、30歲少卵化

不孕症已非熟女才有！台中茂盛醫院統計去年全年來院就診的近4000名婦女，進行卵子庫存量（AMH）數值大調查，發現30歲以下女性竟然超過5%低於正常值1.2%，少卵化趨勢升高。

捐精魔人全球擁78子　其中1人在台灣

捐精魔人全球擁78子　其中1人在台灣

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦：拜託和我兒子離婚

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦：拜託和我兒子離婚

影／鄭爽代孕棄養 代理孕母出借子宮 是善行？還是被剝削？｜行動法庭　第110集　完整版

影／鄭爽代孕棄養 代理孕母出借子宮 是善行？還是被剝削？｜行動法庭　第110集　完整版

生理期4階段「懂吃養卵不經痛」！醫曝菜單激推：紅豆湯助排血

生理期4階段「懂吃養卵不經痛」！醫曝菜單激推：紅豆湯助排血

關鍵字：

姊夫小姨子乱伦不孕

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面