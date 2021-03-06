遭控假賣屋真詐財！徐乃麟怒批「可惡至極」提誣告反擊　結果出爐

▲徐乃麟遭控詐欺，反提告誣告，判決結果出爐。（圖／記者許逸群攝）

記者陳韻如／台北報導

藝人徐乃麟遭一名蔡姓男子指控「假賣屋真詐財」，稱他擅自以不動產抵押借款1500萬元，還挪作私用，涉嫌詐欺等罪，但最終以不起訴處分。對此，徐乃麟反控對方誣告，而法院審理後，也依誣告罪判蔡男5個月徒刑。

判決書指出，蔡男為一間數位國際公司總經理，而徐乃麟與該公司的負責人為多年好友，後因負責人為了籌措資金，於是約定由蔡男出面向徐乃麟購買房地，再以房地向民間放款業者辦理二胎借款。

蔡男於是於2015年間與徐乃麟簽訂買賣契約，再由負責人支付簽約金給徐乃麟，並辦理不動產所有權移轉登記，再以不動產設定抵押，向徐乃麟的盛姓女友人辦理二胎借款1500萬元。

然而，蔡男事後卻向法院提告，稱徐乃麟誆稱有人脈可代辦民間貸款，並在未經同意下就擅自以不動產抵押借款，還將款項挪作私用，涉嫌偽造文書、詐欺、背信、侵占等罪。

不過，士林地檢署事後認為徐乃麟罪嫌不足，最終以不起訴處分，而徐乃麟則反控蔡男誣告，但蔡男矢口否認犯行。對此，徐乃麟出庭時憤怒表示，蔡男對他羅織許多罪名，審判中從頭到尾胡說八道，可惡至極，請求從重量刑。

法院審理後認為，蔡男明知道且也同意以不動產辦理二胎借款，且貸款項由負責人使用，但卻誣指徐乃麟未經授權即借款並挪作私用，主觀上有虛構事實的誣告犯意，及使徐乃麟受刑事處分的意圖，最終將他判刑5個月。全案可上訴。

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