日本紀念311大地震　福原愛宣傳影片遭刪　主辦單位回應了！

▲福原愛。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara，下同）



記者董美琪／綜合報導

日本桌球天后福原愛（Ai Fukuhara，ふくはらあい）和台灣桌球選手江宏傑婚姻亮紅燈，福原愛因被日媒拍到與男子出遊、開2間房過夜，震驚台日，她不否認與江宏傑「現況」要再討論，對自己草率行為很抱歉，江宏傑則回應「愛從來沒變」並替人在台灣的小愛媽媽慶生。不過，日本媒體最新報導，有宮城縣的職業體育團隊原本為紀念311大地震十週年，找福原愛拍攝談話影片PO上推特，卻在婚變傳聞後，已將影片下架。

▲福原愛驚傳婚變不倫事件。（圖／翻攝自日本雅虎）



日本媒體相當關心福原愛婚變事件，日本Yahoo首頁底下版面5日晚間仍幾乎被福原愛新聞佔滿，其中一則日媒 j-cast報導指出，今年3月11日是日本大地震十週年，活動主辦單位原本邀請福原愛發表演說，不過主辦單位2月24日在推特分享的福原愛演講影片，現在被發現遭到刪除下架，但還能在YouTube上看到。對此，主辦單位否認受到婚變新聞影響，對於未來在YouTube的影片也尚未有進一步處理方式。

而本來由福原愛擔任大使的日本桌球T職業聯賽，將於10日召開理事會，至於小愛事件是否會對聯賽形象造成影響，目前也沒有相關消息。

另外，據《台視新聞》報導，福原愛預計下週返台做危機處理。她在台灣的經紀公司華研國際回應《ETtoday星光雲》，表示「會再跟日本經紀公司了解中。」

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