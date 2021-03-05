飯後蕁麻疹！過敏女控「大直酒店」冷處理　酒店聲明被網友讚爆

▲女子因為蕁麻疹，與入住的酒店發生糾紛引發話題。（示意圖／達志影像）



記者林彥臣／綜合報導

有一名女子日前前往台北市大直的一處酒店入住，在晚餐過後出現紅腫刺癢的症狀，就診後發現是蕁麻疹，認為原因酒店食材有關，該名女子後來在臉書社團上發文抱怨，酒店方面說好要負擔醫療費用，事後卻反悔，說要陪診也沒下文。但酒店方面發表聲明，已盡最大努力服務，反而被網友讚爆。

這名女子Q小姐在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」發文指出，2月27日17:00入住大直酒店，19:00左右回房，身體開始搔癢，原以為是房間床單等不乾淨，但詢問同行友人是否也有搔癢狀況，開始懷疑是食物中毒的可能性，23:00前往三總急診。

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Q小姐表示，1日上午Q小姐紅腫搔癢狀況再度復發，且症狀更加嚴重再度就診，2日與酒店運營總監在紙本上達成共識，「在我完全恢復急性尋麻疹前會負擔我的醫療費用」，但隨後總監反悔拿回紙本共識表示，「我怕我需要支付你們一輩子的醫療費用」。

後來酒店方面承諾退款用餐費用2114元，以及贈送2萬點的點數。但是Q 小姐認為，「飯店方『單方面』退款我們餐廳的飲食費以及贈送了點數2萬點，並未有達成任何共識，而是我們消費者/病患，被動接受飯店方所謂的『最大誠意施捨』」。

▲Q小姐因為一句「請問您英文程度好嗎？」引發網友的關注。（圖／翻攝自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）



Q小姐發文還附上自己蕁麻疹的照片，以及與酒店方面的E-mail往來信件截圖，由於雙方的信件內容都是以英文溝通，在社團討論串中，Q小姐回應網友留言表示，「請問您英文程度好嗎？」，結果雙方對於酒店處裡看法不同，反而讓這句話被網友揶揄。

酒店方面在臉書發表聲明，事發當下都有協助，這次屬於不明過敏症狀， 或可能與個人體質有關，酒店方面已盡最大努力與誠意提供服務。

▲酒店方面發表的聲明，讓網友讚爆。（圖／翻攝自當事酒店臉書）



網友在酒店的臉書留言表示，「工作人員真的辛苦了。加油不要被這種人消磨工作熱誠」、「支持你們，上次入住非常喜歡，會再次入住」、「英文版聲明呢，你們英文程度好嗎」、「辛苦你們了！經過這個事件， 就知道你們的服務有多好了」、「沒住過但經此一役也想去住了，哈哈！加油啊！」

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