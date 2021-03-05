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【廣編】幸福企業！P＆G寶僑家品全薪產假14週　每月50%工時可申請在家工作

▲▼P&G,寶僑家品,女性,產假。（圖／P&G提供）

▲對於育有幼兒的職業媽媽、爸爸來說，P&G提供了更多便利性與時間安排彈性。

圖、文／P&G提供

全薪產假長達14週，每個月還可以申請一半工時在家上班，讓女性能夠兼顧工作與家庭，這是全球最大的消費品企業之一P&G寶僑家品，落實友善女性的幸福企業並關注女性權益眾多福利的一項。

P&G寶僑家品台灣執行董事暨副總裁林劍洪表示：「在台灣，無論是企業管理層或整體員工，都已達成50%以上為女性的員工比例，時程領先於集團亞太區2022年的目標。」P&G寶僑家品也從企業政策與文化致力塑造友善女性的幸福企業。從孕期開始，女性員工即可享有額外五天產檢假；除了勞基法八週全薪產假，另提供母親六週全薪的產後恢復假，配偶亦能享有十天的陪產假，這些企業福利政策也適用於同性合法結婚的伴侶。自去年底更開始全面推行彈性工作專案，支持員工每個月高達50%的時間可以在家工作。搭配子女教育津貼、旗下品牌幫寶適提供之新生兒禮包等各項優渥福利，讓未來有生育計劃的同仁也可以安心成家。

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在今年國際婦女節則宣布與英國哈利王子與梅根王妃所創立的Archewell慈善基金會聯手，將在接下來的數年於世界各地開展一系列對女性的支持專案。作為全球最大廣告主之一，P&G寶僑家品更將性別平權價值融入行銷溝通中，以品牌傳播力影響更多消費者認同並實踐性別平權價值。在未來，P&G也承諾將平等與共融的不同面向融入商業活動中，促進社會的同理與對話。

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