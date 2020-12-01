【廣編】讓新鮮人掌管上億生意　P＆G寶僑家品校園招募開跑

【廣編特輯】

圖、文／寶僑提供

被富比士雜誌譽為「最懂培育行銷界CEO的企業」──全球最大的日用品企業之一P&G寶僑家品，成立迄今超過183年歷史，創造橫跨10大消費品類家喻戶曉的品牌。P&G在台灣一年一度的校園招募12月1日起熱烈展開，邀請有志挑戰消費品產業的社會新鮮人，創造獨一無二的職涯。

億級生意實現夢想舞台 超優福利做職涯後盾

P&G寶僑家品校園招募廣邀畢業三年內、不限科系的菁英好手，開出品牌管理、銷售、產品供應鏈、財務、人力資源五大部門的職缺，讓新鮮人選擇最能大展身手實現夢想的舞台。校園招募即日起開放申請至12月27日截止，招募期間將舉辦三場線上直播說明會，讓有志挑戰消費品產業的社會新鮮人更了解如何通過線上測驗、履歷篩選與面試等層層考驗，加入P&G寶僑家品參與實戰並掌管「億級」生意，肩負比大部份其他企業的入門崗位更大的責任挑戰自我。

P&G寶僑家品執行董事暨副總裁林劍洪表示：「作為有183年歷史的全球企業，P&G寶僑家品維持企業成功的秘訣卻恰恰來自Z世代與Y世代甚至是X世代的融合激盪，使其競爭力與企業活力歷久不衰。在台灣，我們的多數員工年齡位於25-35歲，更有約90％員工皆是以實習生或新鮮人身分在此開啟職涯，透過企業豐富的資源與機會，每個人在P&G寶僑家品都能成為全方位的領導者，都有成功的機會。」