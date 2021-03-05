統一陽光輕盈挑戰泱泱完美達陣⋯曝小資專屬維持氣色「豆漿美人法」

▲鬼才阿達、木曜女神泱泱一開工就齊聚一堂，接受統一陽光豆漿輕盈七日挑戰，要在空中對決！（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

連假最開心的時刻就是跟家人、朋友歡聚，在無法節制的大餐下不小心吃太多，但一面臨開工，就被同事調侃「過年吃太好！」這次在開工後，統一陽光豆漿立刻抓緊時間，向阿達下戰帖進行「年後輕盈七日挑戰」，更邀請到木曜女神泱泱現身助陣，兩人要在「統一陽光輕盈必學7招」鍛鍊下存活，將連假大吃大喝後的滿滿罪惡感甩開，讓阿達瞬間變坤達！

泱泱一出場，阿達立刻獻出「紳士距離」，就怕一有肢體接觸，就會被摺扇亂打伺候。但究竟泱泱是要來做什麼呢？只見工作人員先端出統一陽光無加糖黑豆漿給兩人補充體力，泱泱說，自己非常喜歡黑豆漿的口感，還會搭配油條增加口感，但因為現在過年開始忌口。

一說到連假後，阿達就想到自己每次都餐餐大魚大肉，要開始吃清淡，卻瞥見工作人員正在大嗑雞腿便當，還外加一杯手搖飲，一餐就要快200元，泱泱見狀就分享自己的小資「豆漿美人法」，平常工作忙碌時，會用黑豆漿搭配輕食解決一餐，除了可以迅速補充熱量外，不管是價格、熱量都遠遠低於便當+手搖飲組合，是小資族群的好選擇，而且黑豆漿含有鐵、鎂、鋅等微量元素，比一般豆漿更加營養。

▼搭配營養師、健身教練設計的「統一陽光輕盈七日挑戰」來回歸輕盈的生活型態。



這時工作人員揭曉兩人聚在一起原因，那就是要挑戰「空中瑜珈」及「空中階梯」，一聽到要運動，阿達馬上裝有事要離場，卻被BEING SPORTS教練AKIRA把阿達逼回原地，要帶著兩人進行「統一陽光七日挑戰」，把握開工「回歸輕盈黃金期」的前七天。只要配合適量運動、透過豆漿這類有優質蛋白質、膳食纖維的飲食，就能減少連假過度進食的負擔，像是用餐前後可以搭配低糖高纖豆漿增加飽足感，減少用餐量；簡單運動、健身時，可以飲用無加糖高纖豆漿補充蛋白質；另外像是平常忙碌、又在意氣色好不好的上班女性，也可以選擇無加糖黑豆漿恢復元氣。

聽完教練介紹完運動搭配豆漿的好處後，泱泱好奇發問，「這樣能把阿達改造成坤達哥嗎」，教練尷尬回答，「是有點困難，但按照原則再搭配運動，回到年前狀態不是不可能。」接著就進入阿達最害怕的「空中挑戰環節」。在進行空中瑜伽時，平時就有運動的泱泱輕鬆就達成教練指令動作，但阿達卻在一旁「不自然抖動」。

▼有沒有運動差很多！泱泱輕而易舉做出指定動作，而阿達卻還在空中掙扎。



在準備進行阿達挑戰前，教練先用「豆漿問答挑戰賽」來加強兩位對七日原則的記憶，輸的人就要去樓下超商購買大家等等運動完要補充的統一陽光豆漿。而泱泱因為動作太慢慘敗，但因為在各大超商、7-11都能找到統一陽光豆漿的身影，一下子就回到健身房繼續接受挑戰。

第二階段輪到阿達上陣要挑戰比空中瑜伽更高難度的空中階梯，教練強調要有專業人員在旁指導比較不會受傷，但平常沒運動的阿達，在教練的協助下也只能「空中划水」，連一旁的泱泱都驚慌失措大喊，「這畫面不能看！」最後為了完成挑戰只能求工作人員幫忙，還不忘邊掙扎邊高喊，「過年後七天，天天搭配統一陽光豆漿，讓你健康輕盈回歸」，結束這次的統一陽光豆漿七日挑戰。

▼泱泱輕鬆完成空中階梯挑戰。



▼阿達卻像「空中溺水」還驚動工作人員來協助才完成。



粉絲看了兩人合體挑戰的影片後紛紛表示，「阿達注意你的手，別碰我泱女神！」、「摺扇拿來，打下去！」、「原來泱泱都喝黑豆漿搭配訓練，我也要跟一波！」、「健身真的非常適合豆漿，加上輕時幾乎百元都有找，根本小資首選。」、「泱泱真的很會丐，一次一百瓶直接變豆漿美人」。此外，近日也有許多名人在各自的社群上頭響應統一陽光豆漿「回歸輕盈必學7招」，像是同為木曜女神的溫妮、關關也都分享自己年後的飲食調整、運動挑戰，就是要跟著大家一起回歸輕盈、邁向自己更迷人的模樣。

阿達泱泱輕盈七日挑戰影片立即看：https://www.youtube.com/watch?v=F-73Vp9q6FY

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