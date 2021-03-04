告白女同學遭拒…男大生強吻狂揉！被告後求和解　她拒絕：進去反省

▲男大生告白遭拒，竟趁機強抱狂吻，遭法官判刑7個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

男大生阿漢（化名）對同班同學小君（化名）有好感，但告白後遭到拒絕，沒想到他竟趁著朋友聚會時，趁機強抱對方，強制猥褻得逞。法院審理後，將阿漢判刑7個月，但他不服提出上訴，並希望與小君達成和解，但小君拒絕，表示希望他能入監服刑，接受法律制裁，二審法官最終駁回上訴。

判決指出，阿漢與小君是同班同學，而他對小君非常有好感，鼓起勇氣告白後卻遭到拒絕，但他仍不願放棄。2019年7月24日晚間，小君與2名友人相約家中飲酒聊天，沒想到阿漢卻不請自來。

當時，小君雖然感到訝異，但仍開門讓阿漢進房。過程中，2名友人外出買酒，獨留小君與阿漢在家，沒想到阿漢認為有機可乘，竟靠著身材優勢強行擁抱對方，還親吻小君頸部、嘴巴，甚至還用手觸摸胸部、腰部及臀部。所幸，小君的友人一通電話，阿漢才就此停手，而小君也趁隙逃出，並報警處理。

一審法官審理後，依法判阿漢7個月徒刑，但他不服提出上訴。阿漢表示，自己過去並無前科，素行良好，對於造成小君心靈上的恐懼，深感歉意與懊悔，事後也曾多次想與小君達成和解，雖然未能達成，但也可看出他的誠意。

此外，阿漢還說，自己目前就讀大學英文系四年級，平日半工半讀，兼職家教與外送員工作養活自己，再經過此事件後，已有警惕之心，絕對不會再犯，因此請求從輕量刑。

不過，小君拒絕和解，還表示希望阿漢能入監服刑，接受法律制裁。，二審法官也認為，阿漢上訴無理，最終判他敗訴，維持一審原判。全案可上訴。

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