江宏傑「每天親100下」嚇壞日本人！曾告白：下下輩子都要在一起

▲兩人在鏡頭前不斷放閃。（圖／翻攝自CHOCO TV）

記者周亭瑋／綜合報導

福原愛、江宏傑4年童話婚變，消息震驚台日。翻出兩人2018年參加實境節目的片段，當時江宏傑曾許願，「希望妳可以每天親我100下」，還說下下輩子都要跟福原愛在一起，這段昔日的恩愛令人不勝唏噓。

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，婚後兩 人先是參加實境秀《幸福三重奏》，放閃狂圈粉，後來更因節目《全明星運動會》打開知名度；沒想到，如今卻傳婚變，幸福夫妻的形象也一夕崩塌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當年，江宏傑帶著新婚妻子福原愛上《幸福三重奏》，兩人在鏡頭前，光是對視就充滿愛意，還會直接親親放閃，江宏傑曾提到，他們戀愛時，分隔台灣、日本兩地，沒有共同生活經驗，結婚後馬上就懷了小小愛，新婚1年多來，其實獨處時間少之又少，所以很珍惜此次夫妻獨處的機會。

▲江宏傑曾許願，希望和福原愛每天親100下。（圖／翻攝自CHOCO TV）

節目中，江宏傑徒手趕走蜜蜂後，立刻邀功討親親，被刀刮傷也是說「親一個就好。」他更在願望紙條上許願，「希望妳可以每天親我100下」，還曾感性告白說「我有一個這麼好的老婆，希望下輩子、下下輩子都跟她在一起，當她的老公！」

事實上，江宏傑一連串的放閃行為，那時就引起日本網友的反感，面對諸多指責，他解釋，那些是他們生活中本來就會做的事情，「我自己也有點不好意思。」

▼幸福童話破滅。（圖／翻攝自福原愛臉書）