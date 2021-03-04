過期原料做「蝦味先」...狂賣2978萬！裕榮董座判1年8月、罰2千萬

▲當時裕榮爆發食安風波，食藥署及檢警前往搜索，並查扣大量產品。（資料照／食藥署提供）

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄知名的裕榮食品公司2017被爆使用過期柴魚粉等原料，製作並販售多種口味的「蝦味先」。對此，高雄地院一審原先判老董洪宗喜2年徒刑、公司併科罰金3千萬元，而案經上訴二審後，高雄高分院今改判其1年8月徒刑，公司併科罰金2千萬元，仍可上訴。

判決指出，裕榮食品在高雄已經是相當知名的老字號品牌，但董事長洪宗喜、謝姓採購經理、蘇姓廠長、廖姓副廠長等人涉嫌從2014年開始使用過期原料添加在產品中，即使公司同事反應原料有問題時也不理會，仍將過期的柴魚粉、無水檸檬酸、紅麴等過期1到3年的產品使用在製程中。

該案於檢方偵辦期間被調查出，幾人漠視原料過期，任由員工從倉庫內取用並加工製作蝦味先調味粉，使得消費者食用問題產品。另外，檢方也指出，裕榮身為知名食品業者，卻未兼負起食安守門人的本分，讓員工將過期原料加入產品之中，並販售該產品，不法獲利高達2978萬餘元，因此將4人依法起訴。

高雄地院審理後，裕榮食品判罰3000萬元罰金，而涉案的洪宗喜判2年徒刑，蘇姓廠長、謝姓採購經理分判2年10個月、2年6個月徒刑，至於廖姓副廠長部分，合議庭認為罪證不足判無罪，而案經上訴二審後，高雄高分院今改判洪宗喜1年8月徒刑、蘇姓廠長有期徒刑2年，緩刑3年，並須向國庫支付新台幣80萬元、謝姓採購經理有期徒刑1年10閱，緩刑3年，須向國庫支付新台幣60萬元。