SpaceX星艦樣板船首次降落成功！　SN10落地後2分鐘突「爆炸噴飛」

記者張靖榕/綜合外電報導

馬斯克(Elon Musk)創辦的太空探索技術公司「SpaceX」,在屢試屢敗後,於美東時間3日成功發射星艦(Starship)樣板飛船「SN10」,並讓它成功降落地球表面,但是飛船仍在幾分鐘後爆炸。

▲SN10的測試又距研發成功更近一步。(圖/翻攝自SpaceX)

綜合外電報導,樣板船SN10(Serial Number 10)原定在3日下午3時15分發射,但因為「高推力限制」的問題必須延後推遲至當天稍晚,馬斯克也在推特上告知此事。

經過與美國聯邦航空管理局(FAA)協調後,樣板船在傍晚7時30分發射,從發射起飛到降落的過程,為時6分多鐘,此次是星艦樣板船首次降落成功,此前均為爆炸收場。不過SN10在降落後數分鐘,仍出現爆炸燃燒的情況,整艘飛船被炸得飛至半空中再重摔成一片廢鐵。

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.



https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe