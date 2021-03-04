SpaceX星艦樣板船首次降落成功！　SN10落地後2分鐘突「爆炸噴飛」

記者張靖榕／綜合外電報導

馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索技術公司「SpaceX」，在屢試屢敗後，於美東時間3日成功發射星艦（Starship）樣板飛船「SN10」，並讓它成功降落地球表面，但是飛船仍在幾分鐘後爆炸。

▲SN10的測試又距研發成功更近一步。（圖／翻攝自SpaceX）

綜合外電報導，樣板船SN10（Serial Number 10）原定在3日下午3時15分發射，但因為「高推力限制」的問題必須延後推遲至當天稍晚，馬斯克也在推特上告知此事。

經過與美國聯邦航空管理局（FAA）協調後，樣板船在傍晚7時30分發射，從發射起飛到降落的過程，為時6分多鐘，此次是星艦樣板船首次降落成功，此前均為爆炸收場。不過SN10在降落後數分鐘，仍出現爆炸燃燒的情況，整艘飛船被炸得飛至半空中再重摔成一片廢鐵。

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.



https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

星艦飛船建造目的是為了能載運貨物和人類航向月球或火星，目前雖有成功在起飛到500英尺後成功降落的紀錄，但未能在更高的高度向真正成功降落。