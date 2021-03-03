即將結婚…屏東軍人「爬上大嫂床」蒙眼性侵　她淚崩：為什麼

▲劉姓職業軍人性侵鄰居的妻子。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名劉姓職業軍人與鄰居小黎（化名）從小結識，以兄弟相稱。沒想到，劉男日前到小黎家喝酒慶生時，竟趁酒醉爬上小黎的妻子小美（化名）床上性侵得逞，事後又不肯認錯，被小黎一狀告上法院。屏東地院一審強制性交罪，判劉男有期徒刑4年，全案可上訴。

判決書指出，仍是現役軍人的劉男2018年9月22日晚間到小黎家喝酒慶生，直到23日凌晨3、4時許，劉男竟偷偷跑到小美房間內，趁暗壓住在床上的小美狂吻，以一手摀住小美的眼睛，另一手撫摸胸部、下體，並以手指性侵得逞，而小美本以為是丈夫，便沒有大動作反抗。

「大嫂，妳要不要知道大哥的一些秘密」劉男突如其來的開口，讓小美瞬間嚇了一跳，馬上將劉男推開大罵「你知不知道我是誰？」「你趕快出去我房間，我不想看到你，我小朋友在旁邊睡覺」劉男則回「我知道你是大嫂」、「讓我幹你」。

事後，小黎曾找劉男出來談判說，「我也不想當壞人…，你承認，我可以撤告。你真的不應該犯這錯，你要對外怎樣，都隨便你。哥不會管你，我也不會多講你一句，這是你嫂子，我們一起長大，我們看著你長大，為什麼要這樣子？」而劉男則回「這個事情真的不能原諒嗎？」

▲小美與小黎考量劉男即將結婚，本想私下解決，但劉男堅決不認錯。（示意圖／免費圖庫pixabay）



小黎考量與劉男是鄰居、雙方感情良好，加上劉男是軍人，又即將結婚，希望可以私下解決，但劉男堅決不認錯，讓小黎氣得報警。小美也哭著說，「為什麼要一直否認？」「我還仁慈到你們要結婚，我還想到你們要結婚…」。

法官認為，劉男為逞一己私慾，漠視小美的意願性侵，導致小美身心受創，情緒低落、焦慮、緊張，案後尚需接受醫師治療；另外，劉男的行為導致與小黎一家姣好的信賴關係破裂。

法官表示，劉男狡飾辯詞，難認有悔意，更未適度彌補小美所受損害，未求得小美諒解，犯罪後態度不佳，因此依強制性交罪，判劉男有期徒刑4年，全案可上訴。

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