東奧6國民調！日英德等5國不同意票過半　自家人反對聲浪最高

▲日本「11 都府縣」緊急事態宣言於7日到期。

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著東京奧運舉辦的時間越來越近，東奧籌委會也著手開始商議是否開放民眾進場觀賽。不過，一項來自國際諮詢公司Kekst CNC的跨國民調數據顯示，日本、英國、德國有過半民眾不支持在2021年舉辦東京奧運，其中，主辦方日本的民眾反對率更高達56%。

Kekst CNC 2月針對日本、美國、英國、法國、德國與瑞典6國的18歲以上民眾各1000人，發起一份有關於新冠肺炎相關議題的跨國民調，在問及是否贊成在2021年舉辦東京奧運，日本有56%的人反對；其次是英國55%、德國52%，法國與瑞典同樣是反對比例高於同意，最後的美國贊成與反對者皆為33％。

據悉，東京奧運原訂於2020年舉辦，受到新冠肺炎疫情影響，最終暫定延於2021年7月展開。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）將在今（3）日召五方視訊會談商討相關議題，包括國際帕奧會主席帕森斯（Andrew Parsons）、橋本聖子、日本奧運大臣丸川珠代、東京都知事小池百合子都將與會。

不過，在舉辦五方會談的同時，《日本經濟新聞》報導指出，東京都將要求中央政府讓東京都正與鄰近3縣協調，要求延長將於7日到期的緊急事態。