涉恐嚇澎恰恰討債「吳宗憲也欠我錢」　金主「楊醫師」300萬交保

▲綽號「芋仔」的朱秀琮涉嫌恐嚇澎恰恰討債，北院2日裁定他以250萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

記者羅志華／台北報導

藝人澎恰恰於2020年10月23日，到亞太三溫暖協調4000萬債務，過程中老闆楊振豐（楊醫師）及通化街幫幫主朱秀琮（芋仔）涉嫌恐嚇、強制犯行，台北地檢署2日依法起訴，2人於庭上皆否認犯罪，朱男稱只是希望對方能提出擔保，而楊男則稱，是澎恰恰主動說要來談，期間沒限制對方自由，更爆料「吳宗憲欠錢也沒還」，法官裁定朱以250萬、楊以300萬交保。

朱男表示，他跟澎恰恰不熟，是因為楊振豐才認識對方，而澎恰恰先前陸續以拍電影、開演唱會、魏德聖導演要幫他等理由，借款4000萬元，但借錢的各種名目，到頭來沒一個實現的，錢也不知花到哪去，他只是希望對方提出擔保。

▲楊振豐（人稱楊醫師）表示，當天是澎恰恰主動說要來談債務，並意外揭露「吳宗憲也欠我錢」，獲裁300萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

楊男表示，當初澎恰恰透過友人來訪，請他投資文創產業，他不懂文創、沒興趣拒絕，澎恰恰便改口向他借錢，後來陸續借了1、2千萬也都有還，某日澎恰恰打來，說要要拍電影「江蕙傳奇」，請他投資1億，他匯了4000萬後，要澎恰恰拿江蕙的授權書來看，對方卻提不出來，才產生這4000萬債務。

律師表示，澎恰恰案發當天到三溫暖，本想拿前妻的房產做抵押設定，但前妻不願答應，才會一直留在那邊，期間澎恰恰無論抽菸、去餐廳吃飯都來去自如、自由為被限制，且各種犯行目前都只有澎恰恰單方面控訴，請法官查明他是否因債務殺價不成才說謊，強調2人資產、家庭、生活都在台灣，不會逃亡。

法官開庭時，問及楊振豐資歷，他坦承帳戶內確有不少存款，但經濟狀況也沒那麼好，「借朋友很多錢都被倒，吳宗憲也一樣」，無意間透露與綜藝大哥的金錢往來。

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