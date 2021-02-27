威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

▲英國一名24歲女子遭到恐嚇訊息騷擾1年半，逼近崩潰，卻震驚地發現幕後黑手就是最親密的男友。（示意圖／PAKUTASO）

記者吳美依／綜合外電報導

英國24歲艾琳娜（Alina De Guiseppe）持續收到匿名威脅訊息，被恐嚇打斷鼻子、朝臉部潑酸，甚至還有無聲電話騷擾，時間長達18個月。她對此感到焦慮又崩潰，但卻震驚地發現，幕後黑手竟是交往6年的「溫柔」男友安東尼（Anthony Clarke）。

《太陽報》等外媒報導，艾琳娜時常接到陌生電話，對方卻一句話也不說；或在社群媒體上收到假帳號傳送的辱罵、恐嚇訊息。她一度試圖忽略，有天收到的內容竟寫道，「如果妳繼續無視我，我保證妳會後悔的。妳自己決定」。

不論艾琳娜將多少個帳號或手機號碼封鎖、加入黑名單，卻仍無法結束惡夢，「我真的很害怕離開公寓，日常生活充滿恐懼。我有時會盯著窗外看，只是為了尋找附近有沒有可疑的人或車輛。」她每次因此沮喪低落，男友總會溫柔安慰，甚至發誓找到幕後黑手，2人也更加堅定共組家庭、度過一生的目標。

One message was a threat to throw acid in her face and another to break her nose. This young woman from #Maidstone has bravely shared her story with us...https://t.co/AeP08Yw8sv — KentOnline (@Kent_Online) February 25, 2021



艾琳娜有天又心生懷疑，質問男友時，卻得到異常激烈與憤怒的回應。於是，她決定通報相關單位，警方果然透過騷擾者的電話號碼，追蹤到安東尼。

安東尼日前出席梅德斯通（Maidstone）皇家法庭，承認所有騷擾罪名，被判處緩刑20個月。他聽見此結果，忍不住啜泣。但法官指出，「你在她身上加諸只能整天猜忌他人的精神痛苦」，行徑可惡，「差一點就進監獄了」。

艾琳娜回憶，她18歲起就與安東尼交往，熱戀期非常甜蜜，但男友很快展現出強烈控制慾，時常心生懷疑，總是堅持仔細審查自己與朋友的聊天紀錄。

艾琳娜經歷長期折磨，如今罹患恐慌症，「即使現在，如果我感覺有人走在身後，就會懷疑自己被跟蹤」。她認為自己還沒有放下一切，也無法和別人展開新戀情，「我不知道自己能不能再次信任一個人」。

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