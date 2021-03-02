女兒球鞋被丟！陸元琪怒批學校霸凌　校方：願意還全新同款球鞋

▲陸元琪控班導丟女兒東西。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

記者崔至雲／台北報導

陸元琪日前透露女兒讀國中遭到霸凌，決定讓女兒離開學校時，班導竟擅自把女兒的球鞋丟掉，她將此事公開後，又發現有假帳號留言攻擊，她氣得將所有留言截圖PO網。對此，校方今（2日）回應，該生已半年沒到校，導師因此決定將該生球鞋丟掉，「校方願意表示歉意，並願意還一雙同款全新球鞋」。

陸元琪透露上週到校替女兒辦理去除學籍，沒想到卻發現班導要同學把女兒的球鞋拿去丟掉，她2月27日發文曝光球鞋事件後，發現有假帳號留言批評女兒擅改裙子長度，她則質疑假帳號背後的真實身分疑似與老師有關。資深音樂人許常德也發聲力挺，更呼籲教育部追查。

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校方回應，該生去年6月申請本校，7月底參加高一學前學藝活動一路到8月14，但活動結束後該生就沒有到校了，一直到今年2月23日才辦理休學、放棄學籍，因此對於霸凌一說，校方認為「人沒有在學校怎麼霸凌？」。

▲陸元琪控班導丟女兒東西。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

對於球鞋被丟掉一事，校方表示，暑期活動結束後，該生沒有帶球鞋回家，老師將球鞋放置教室角落，但是時間久了，加上淡水水氣多比較潮溼，長蜘蛛絲、發霉了，加上這學期有4名學生辦理休學，因此老師決定一起來整理這4名學生遺留的物品，「導師並不是針對她」，導師有請學生詢問該生是否要將物品領回，但陸元琪女兒僅回答「要轉學了」並無回答是否要物品，因此導師才丟棄。

校方強調，事後導師也認為自己需要親自跟學生確認私人物品，導師確實沒注意到這點，「學校立場我們願意道歉，並再買一款同類型球鞋還她」。

新北市教育局回應，經向學校瞭解該生於109年7至8月參加該校高中部入學前學藝活動，109年9月開學後迄今未到校，並於110年2月辦理離校手續。本案已請學校儘速釐清事實狀況，並妥為處理。

教育局補充，2月28日接獲訊息後，已請學校立即進行校安通報、掌握指稱事件，儘速召開校事會議，依程序進行審議、調查，倘若查證確有相關事實，將依規處置，以維護學生受教權。