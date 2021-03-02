女無口罩硬闖「那我不說話」　店員結帳見1幕崩潰！同行1句話有效

▲女子無戴口罩硬闖賣場！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

民眾進出「八大類場所」時，若沒佩戴口罩最高恐罰1.5萬元！一名男網友痛批，最近去超市買生活用品時，直擊一名女奧客不顧疫情規定，大剌剌光著臉走進購物，店員直言不准進入，然而女奧客振振有詞回應，「那我不說話可以吧？」事後還硬闖入賣場，氣得原PO大罵「遵照規定很難嗎？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，日前去超市時，赫見一名女客人「無罩」走進店內，一名店員發現後，趕緊上前提醒她戴上口罩。怎料女客人回應，「可是我忘記帶了 那怎麼辦？我只是買一個東西而已，沒有要逛很久...」

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只見店員繼續阻擋，「沒辦法，這是政府規定」，然而女客人開始使出裝傻攻勢，「那我不說話可以吧？」而店員傻眼之餘，只好繼續勸阻回應，「我無法決定，沒戴口罩不能進入，這是政府規定，我們只能按照規定！」

本以為鬧劇結束，沒想到原PO進行結帳時，又發現「無罩」女客人身影，趁著店員不注意偷溜進來，讓原PO看了狂翻白眼，「忘記帶回去拿一下會怎樣？還是想奢望店員拿一個救濟妳？遵照規定很難嗎？旁邊一直看妳了，還不會不好意思。」

▲女子最後還是順利買到東西！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，引發3千多名網友撻伐，「可以強制請她出去啊！她敢這樣踏進去診所跟醫院試試看，不到一秒直接被轟出來」、「不要講話...你沒有回他，除非你不要呼吸....」「直接叫他買口罩」、「以後沒戴口罩店員不給結帳就好啦」、「就是有這種自私的老鼠屎貪圖方便」。

另有網友也直擊類似狀況，「昨晚去超市也是一個女客人沒戴口罩就要走進來，店員在收銀台有點大聲的提醒她，她說：我沒帶口罩啊！店員回他：店裡有賣。然後，她轉個身又從外面進來，嘴巴上就有口罩了？所以？」

▼釣出店員神回擊，表示有檢舉達人出沒，客人就會默默拿出口罩了！（圖／翻攝爆怨公社）



▼進出八大場域務必戴口罩！（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

