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甩草包標籤　韓國瑜轉戰YouTube有玄機

韓國瑜（左）雖未表態是否參選黨魁，但推出「韓先生來敲門 」系列影片，被解讀對復出政壇有想法。（翻攝韓先生來敲門YouTube）

▲韓國瑜（左）雖未表態是否參選黨魁，但推出「韓先生來敲門 」系列影片，被解讀對復出政壇有想法。（圖／翻攝韓先生來敲門YouTube）

圖、文／鏡週刊

「就像我過去曾經跟大家說過的1句話，莫忘世上苦人多，2021年2月20日，韓先生來敲門，我們主要的目的，是要敲開所有庶民溫暖良善的大門。」就在國民黨主席江啟臣宣布爭取連任的同一天，沉寂半年多的前高雄市長韓國瑜，突然在Youtube推出系列公益影片，正式重返政壇。

看在藍營人士眼裡，即便韓國瑜未表明下一步動向，仍覺得事有蹊蹺。「他（韓）的動作無非是在試水溫，對黨主席選舉多少有些想法。」藍營人士觀察，韓突然轉戰Youtube平台，甚至化身為「政治暖男」，擺脫過往「草包」的標籤，無疑是這半年來的聲量大幅下滑，較去年總統大選後「對半砍」，不得不重塑形象。

歷經罷韓後的前高雄市長韓國瑜，近日正式復出，展開公益之旅走遍地方。

該人士也分析，綜觀近日的媒體民調，韓的個人聲勢及韓粉支持度都已不如以往，發出的影片點閱率，也不如從前那般高，研判韓即使仍對政治路有想法，但也還在盤算下一步該怎麼走，「先力求保溫，之後再伺機而動。」


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