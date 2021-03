英國「神秘火球」閃爆夜空傳巨響　7秒片曝光！愛爾蘭也看得到

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合報導

英國28日深夜上空劃過一顆巨大「火球」,出現時間約7秒,英國各地均傳出目擊情報,就連愛爾蘭也看得到,引發熱烈討論。事實上,火球本體為一顆巨大流星。

綜合衛報等外媒報導,當地28日晚間9時55分左右,一顆巨大流星劃過英國夜空,曼徹斯特(Manchester)、卡地夫(Cardiff)、霍尼頓(Honiton)、巴斯(Bath)、米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)等地均有人目擊。

多名目擊者稱,就在流星出現的當下,有聽到音爆聲(sonic boom)。推特網友指出,「我一開始還以為那是一顆很亮的星星或是飛機,但它後來變得越來越大,速度越來越快,接著爆發亮光照亮夜空,拉出超大橘色長尾。」

▲英國多地目擊流星劃過夜空。(圖/翻攝自推特/UK Meteor Network)

長期監測英國各地流星直擊資訊的英國流星網(UK Meteor Network)在推特指出,依據影片,那是移動速度緩慢的流星,且接獲至少120個直擊回報。

流星是指運行在星際空間的流星體,因受地球引力作用影響改變運行軌道,高速穿越地球大氣層時,流星體與空氣分子摩擦燃燒產生的光跡。大部分流星體落到地面之前就會被消耗殆盡,少數掉落地面的流星體稱為隕石。

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj