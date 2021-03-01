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英國「神秘火球」閃爆夜空傳巨響　7秒片曝光！愛爾蘭也看得到

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

英國28日深夜上空劃過一顆巨大「火球」，出現時間約7秒，英國各地均傳出目擊情報，就連愛爾蘭也看得到，引發熱烈討論。事實上，火球本體為一顆巨大流星。

綜合衛報等外媒報導，當地28日晚間9時55分左右，一顆巨大流星劃過英國夜空，曼徹斯特（Manchester）、卡地夫（Cardiff）、霍尼頓（Honiton）、巴斯（Bath）、米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）等地均有人目擊。

多名目擊者稱，就在流星出現的當下，有聽到音爆聲（sonic boom）。推特網友指出，「我一開始還以為那是一顆很亮的星星或是飛機，但它後來變得越來越大，速度越來越快，接著爆發亮光照亮夜空，拉出超大橘色長尾。」

▲▼ 英國28日深夜上空劃過流星。（圖／翻攝自推特）

▲英國多地目擊流星劃過夜空。（圖／翻攝自推特／UK Meteor Network）

長期監測英國各地流星直擊資訊的英國流星網（UK Meteor Network）在推特指出，依據影片，那是移動速度緩慢的流星，且接獲至少120個直擊回報。

流星是指運行在星際空間的流星體，因受地球引力作用影響改變運行軌道，高速穿越地球大氣層時，流星體與空氣分子摩擦燃燒產生的光跡。大部分流星體落到地面之前就會被消耗殆盡，少數掉落地面的流星體稱為隕石。

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