李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌　嘉義縣工藝可望傑出傳承

▲第六屆臺灣工藝之家李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「臺灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭及侯春廷，工作室分別由縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎和文化觀光局長許有仁舉行揭牌。翁章梁說，嘉義縣已有人間國寶林洸沂、板陶窯的陳忠正及陶華園的謝東哲取得國家工藝之家認證，今年再增加2位，希望擁有傑出表現的工藝師未來能在教育與傳承奉獻心力，為嘉義縣培育更多的工藝師。



翁章梁指出，李俊蘭老師創作富有多元文化內涵，充分掌握朝在地茶文化精神與陶藝結合。侯春廷老師的陶藝，從傳統的交阯走向當代的設計語彙，是個充滿創作力的工藝家，兩位的通過認證，可謂實至名歸。



李俊蘭自高二接觸陶藝，結下深厚的緣份，2009年國立台南藝術大學應用藝術研究所陶藝組畢業，在校時曾至美國、日本駐村創作與交流，日本東京藝術大學交換研究生，後返鄉在嘉義成立「蘭山窯」，推廣陶藝創作累計達25年，工藝文化與陶藝、漆藝專業領域寬廣，且具有國外豐富交流的經驗。



侯春廷早年以交址陶創作生產為主，在六腳鄉開設墘窯從事陶瓷工藝創作與推廣35年，對於媒材知識充足，因應產業及環境變遷，作品創作融入不同元素，在地方特色、傳統、現代、藝術與設計之間穿梭，展現其作品的多樣性，他還給合學校課程推動教學傳習，藝術創作與產業生產兼具。







翁章梁恭賀侯春廷和李俊蘭兩位老師獲得工藝師榮譽，他說，要掛上國家認證的工藝師名號，不是那麼簡單，必須在工藝技術、傳承推廣，以及對藝術有一定的傑出貢獻。工藝代表藝術，藝術來自於生活，希望幾位大師能在藝術傳承盡一份心力，為地方培育更多優秀的工藝人才。

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