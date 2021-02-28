新港鄉新建衛生所　嘉義縣第一棟衛生所設置日照中心

▲新港鄉衛生所新建工程動土祈福典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新港鄉衛生所新建工程27日上午吉時由縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛及地方士紳舉行動土祈福典禮，衛生所隨鄉公所行政中心遷移新址，由鄉公所無償提供土地，規劃有醫療及長照設計的新建大樓，是全縣唯一、也是全國屈指可數的前瞻設計，是嘉義縣醫療和長照服務的指標建設。

▲新港鄉衛生所新建，未來將是第一座設置日照中心的衛生所。（圖／嘉義縣政府提供）



翁章梁縣長感謝衛福部經費支持及公所提供完整土地，他邀請新港鄉親一起監督及見證工程的進行與品質，務必讓縣民擁有最好的硬體和完善的軟體服務，提供新港鄉民優質的醫療環境及完善的長期照顧場所。

衛生局長趙紋華指出，衛生所將新建兩楝建物，設計之初就將高齡友善、長照服務需求及防疫分流納入考量，醫療棟1樓為醫療門診區域，2樓為行政辦公室及多功能會議室，3樓設置醫事C據點，可容納30名長者。

因應中央長照2.0政策，全縣第一棟長照棟將以衛生所名義設置日照中心，兩棟建物間距及出入口設計，符合防疫啟動分流因應。

衛生所主任朱培進一步說明，新建衛生所幅員廣闊，可改善目前看診民眾停車一位難求，感謝各界的努力和幫忙；整體建築物空間以符合高齡友善環境為考量，衛生所將持續努力醫療、公衛及長照服務，讓在地長者除了得到醫療的良好照顧，長照服務體系也將讓長輩延緩失能與健康促進，落實「在地安養、在地老化」的不老社區願景。



翁章梁指出，政府的功能愈來愈強大，這楝建物能符合現代醫療和照顧服務需求，新的建設，代表新的格局、新的功能，新港鄉親對這楝建築有很高的期待，明年啟用後一定能帶給民眾最優質的服務功能。



新港鄉衛生所行政區域面積28,467平方公尺，衛生所基地面積520平方公尺，工程經費5,768萬元(中央補助5,480萬元、縣府配合款288萬元)，預定2022年6月完工。

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