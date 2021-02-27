吳孟達癌逝！7年前就「立下遺囑」　曾兩度遇劫...差點截肢

▲吳孟達。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

香港男星吳孟達罹患肝癌病逝，享壽70歲。他在去年底發現罹癌，今（27）日忽傳出病況變糟，被緊急轉到加護病房（ICU），最終不敵病魔逝世，讓親友、粉絲相當不捨。其實，吳孟達2014年早就因健康問題在鬼門關前走了一回，當時，他就聽好友忠告，提早立定遺囑。

據港媒《東網》報導，吳孟達去年底發現罹患肝癌後，一直很積極接受治療，但今天卻傳出病況危急，並轉至加護病房，醫師還通知家人到醫院見最後一面。好友田啟文受訪時表示，吳孟達的癌細胞已經擴散，很多器官都衰竭。

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事實上，吳孟達的健康已經不是第一次出狀況。2000年時，吳孟達就因糖尿病而差點截肢，但他當時不以為意，大魚大肉也不忌口，一直到拍戲時看見化妝師在哭，問了以後得知對方老公因糖尿病要截腿，他才開始注意飲食，戒酒、戒菸。

而在2014年時，吳孟達也曾因細菌感染導致心臟衰竭，緊急送進加護病房；當時他曾接受媒體採訪，坦言自己是因為太過操勞才會生病，不過，他其實也很擔心自己身體隨時會出狀況，因此並聽了好友駱應鈞的建議，找律師先立定遺囑。

據了解，吳孟達有過4次婚姻、3名妻子，因為必須撫養3個女人和5個子女，因此即便70歲了，他在住院前仍忙於工作。而他之所以會先行立下遺囑，除了是擔心自己身體隨時出狀況，同時也是為了讓妻子有個保障。