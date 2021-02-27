最強綠葉！吳孟達「演什麼像什麼」　粉絲齊指1角色：非浪得虛名

▲吳孟達享壽70歲。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

香港影星吳孟達因罹患肝癌，今（27）日不敵病魔去世，享壽70歲。被粉絲稱為「達叔」的吳孟達可說是娛樂圈相當受歡迎的甘草人物，代表作也非常多，就有網友發文討論，達叔生前演過最強的角色是哪個呢？

日前有網友在PTT的Gossiping板上，以「『達叔』演過最強沒有之一的角色是哪個」為題丟出討論，在他眼中，達叔可說是「最強配角」，參與的戲劇非常多，表現也都相當出色，他就詳列了15個經典角色，詢問網友「達叔」演最好的角色是哪個？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲達叔生前有不少代表作。（圖／翻攝自PTT）

不少網友都留言回應，「唐國泰，《白色巨塔》看達叔一個人就夠了」、「我覺得他演的每個都超強」、「刑事組之虎（《逃學威龍》曹達華）」、「《熱血男兒之叛逆小子》演黎明（小武）的爸爸」、「叔演的胡鐵花就跟鄭少秋的楚留香一樣無人可替代」、「黃金右腳（少林足球）」、「演什麼像什麼，很有魅力」、「當然是《楚留香傳奇》裡的胡鐵花，超級帥」、「唐國泰+1，演得真的超讚」、「最強綠葉，無人能敵」、「《九品芝麻官》，很搞笑又不搶主角風采」。

其中，被最多粉絲大讚的角色則是達叔在《破壞之王》中所飾演的「鬼王達」，「最喜歡鬼王達」、「絕對是鬼王達」、「我喜歡鬼王達，笑歪」、「鬼王達一票」、「鬼王達最好笑」、「魔鬼筋肉人」、「魔鬼筋肉人絕非浪得虛名」。據了解，吳孟達在《破壞之王》中飾演鬼王達，他在戲中又有著魔鬼筋肉人的綽號，是中國古拳法傳人。