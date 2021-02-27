熬夜其實不傷肝！醫親揭「爆肝真正原因」…死亡率瞬飆

▲熬夜真的會爆肝嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

70歲的香港影星吳孟達罹患肝癌正在接受治療，今（27）日病況突然變糟，被轉到加護病房（ICU）。不少人都認為，經常熬夜會傷肝、爆肝，但事實上，夜貓族的肝指數在正常情況下並不會比一般人高，換言之，熬夜不會直接導致肝臟細胞損傷，因為此「肝」非彼「肝」。

根據《今健康》報導，很多人都會用「爆肝」來形容熬夜、加班、過度操勞的情形，認為不正常的作息會使肝臟受損，甚至引起可能致死的「猛爆性肝炎」；對此，家醫科的何松穎醫師表示，西醫上其實沒有「爆肝」一詞，不正常的作息當然也不會使肝臟受損、引起猛爆性肝炎。

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何松穎醫師提到，猛爆性肝炎雖然也會有肝功能指數較高的情況，但兩者並無絕對關係，和一般民眾認為的「爆肝」更完全扯不上邊。猛爆性肝炎主要是因病毒、藥物、毒物等造成肝臟組織大規模壞死所引起，其後肝衰竭，要做肝臟移植手術，死亡率達4成。

雖然作息不正常也會對身體健康造成影響，但若想保護肝臟，主要應該注意讓肝功能指數升高的原因，像是脂肪肝、撞擊受損、代謝症候群、肝炎（A肝、B肝、C肝、D肝、酒精性肝炎等）、飲酒、服用藥物（某些止痛藥、降血脂藥物等）、肝硬化，以及相對罕見的肝癌、敗血症等。

上述情況都可能讓肝臟中的化學物質釋放到血液中，進而導致肝指數升高，但不正常的作息並不會對此造成影響。如果有些人因熬夜而暈倒，並驗出肝指數過高，通常是因為本身原本就有前述情形，並非作息所致。

另外，醫師蒼藍鴿也曾在《蒼藍鴿的醫學天地》中提到，有研究指出，常熬夜的夜貓族抽血檢驗後，肝指數並沒有比一般人高，因此，熬夜與肝臟細胞受損並沒有直接關係。再來，蒼藍鴿也以中醫角度來談，「熬夜會爆肝」的「肝」其實是指「肝火」，也就是人體的循環及免疫系統，因此「熬夜會爆肝」的意思是「熬夜會損害人體循環及免疫系統」。

蒼藍鴿也指出，許多人會將爆肝與「猛爆性肝炎」連在一起，事實上，猛爆性肝炎的致病原因為病毒（如B肝、C肝等）、亂服藥等，如果平時未定期追蹤、服藥控制，有朝一日若睡眠不足導致免疫力下降，病毒發作就可能造成猛爆性肝炎。