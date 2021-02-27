台灣人30%都有！醫曝「脂肪肝」罹肝癌機率飆升　加上糖尿病更可怕

▲港星吳孟達肝癌病逝。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／採訪報導

港星吳孟達今（27）日因肝癌病逝，享壽70歲，震撼兩岸三地。引發肝癌除了常見的B型、C型肝炎之外，肝膽腸胃科醫師錢政弘也透露，根據美國近10年的資料，因肝癌換肝的病患當中，有「脂肪肝」的比例上升10倍。若還有加上糖尿病、三酸甘油酯過高等情況，等於增加危險因子。而肝病防治學術醫學會指出，目前台灣約有30%人口有脂肪肝。

港星吳孟達近年飽受糖尿病纏身，去年底發現罹患肝癌，先是到澳門就醫，之後回香港動手術、開始接受化療，今（27）日傳出病況急速惡化已轉加護病房，呈現彌留狀態，親友稍早接獲醫院通知後都趕到醫院，已做好心理準備要送他走，不幸地是傍晚仍不敵病魔離世。

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肝膽腸胃科醫師錢政弘接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，由於無法確認吳孟達的病況詳細資料，所以難以確切說明。如果當時還能手術，應該是判斷能將腫瘤切除，若手術順利，就有可能是肝硬化併發症，造成消化道出血或腹水、細菌感染、敗血症等情況；也有可能是腫瘤復發。

▲吳孟達因肝癌病逝，享壽70歲。（圖／CFP）

而台灣肝癌的新發生個案一年的存活率有57 %（近6成），錢政弘醫師指出，像吳孟達有可能是腫瘤發現的時候，癌症是比較晚期，或是合併有肝硬化的併發症出現，才會在比較短的時間內就惡化；但目前肝癌的治療的方法日新月異，高危險族群應該要積極篩檢，若真的罹患癌症，也不用太過悲觀。

另外值得注意的是，一般人容易輕忽「脂肪肝」引發肝癌的危機，雖然這種情況過去被認為沒那麼嚴重，不過近年數據卻顯示陸續增加！錢政弘醫師提到，美國近十年來的研究資料發現，因為肝癌換肝的病患當中，有脂肪肝的比例上升10倍。如果有脂肪肝，還加上有糖尿病、三酸甘油酯過高等情況，等於增加危險因子。

而根據肝病防治學術醫學會資料指出，目前台灣約有30%人口有脂肪肝。不過錢政弘醫師說，那可能是健檢加上醫院的數據，若將年輕人算進去，全台大約是20%左右的人有脂肪肝。

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