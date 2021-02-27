殺鄰居挖心臟煮來吃！美累犯逼叔姨吃「人肉馬鈴薯」：釋放內心惡魔

▲累犯安德森出獄後又隨即犯案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州一名囚犯於今年初提早出獄後，隨即闖入一名女性家中，將她殺害、割開並取出心臟，再拿到叔叔家放入鍋裡和馬鈴薯一起燉煮，之後又殺害叔叔，重傷阿姨並殺死他們的4歲孫女。初審時嫌犯情緒崩潰，嘴裡喃喃說著「我不想要被保釋」，現在則面臨多項嚴重罪名。

綜合外電報導，今年42歲的嫌犯安德森（Lawrence Paul Anderson）是一名累犯，早前提前出獄後，他便來到奧克拉荷馬市東南方55公里的奇卡沙（Chickasha），那裡是他叔叔派（Leon Pye）和阿姨葉茨（Kaeos Yates）居住的城鎮。

安德森在2月12日時先是來到一處人家後院，以肩膀撞開紗門進入屋內，再殺害41歲的布蘭肯絮（Andrea Lynn Blankenship），並剖開胸膛挖出她的心臟。他接著推開前門跨越柏油路來到對街派與葉茨的家，將心臟放入平底鍋和馬鈴薯一起烹炒。

據了解，派與葉茨起初看到安德森相當開心，因為他們並不知道原先要坐多年牢的外甥，突然出現在家門口，顯然是已經被提前釋放，沒人會想到安德森竟然帶著一顆幾小時前仍在跳動的心臟出現在眼前。

安德森強迫兩人吃下那顆心臟，是為了逼出他們「內心的惡魔」，之後便殺死了派，再拿平底鍋打傷葉茨，再殺害了他們4歲的小孫女。被捕後安德森坦承他把平底鍋當作器具殺死自己的親人，其中一只平底鍋裡甚至還有食物。

初審於周二（23日）開庭時，安德森在庭上不停號哭，喊著「喔天啊，喔天啊」，還表示自己不想接受任何人的保是，「我不想要被保釋，庭上，我不想要被保釋。」

安德森面臨3項一級謀殺罪、1項持致命武器攻擊，以及1項重傷害罪。由於食人魔罪刑在奧克拉荷馬並不算犯罪，因此安德森在將布蘭肯絮的心臟餵食給自己的親人一事上，並未被控有其他的罪名。

事實上，安德森早已是一名累犯，2017年他在一項毒品案上違反假釋規定，被加重判處20年徒刑，但共和黨籍州長錫特（Kevin Stitt）在年初時的大赦中，將安德森的罪刑降至7年，而安德森在服刑屆滿3年時，便於1月被釋放。

本案檢察官海克斯（Jason Hicks）批評犯罪司法體制的改革，竟是釀成奧克拉荷馬慘案的原因，「我們是時候把事情做得更好了」。

布蘭肯絮的18歲女兒則在接受訪問時表示，她希望安德森能花下半輩子的時間，在監獄裡好好思考自己做了什麼，不斷反省直到被處以死刑的那天，「就像他取走別人的性命那樣」。